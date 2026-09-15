İnoğlu CHP töreninden 3 gün sonra Yeni Parti'ye geçti
Marmaris Belediye Meclis Üyesi Ahmert İnoğlu, CHP saflarında katıldığı kuruluş yıl dönümü töreninden yalnızca 3 gün sonra Yeni Parti rozeti takarak siyaset sahnesinde eşine az rastlanır manevraya imza attı. Atatürk Anıtı önünde partililerle omuz omuza poz veren İnoğlu’nun kısa süre içinde peş peşe verdiği iki farklı fotoğraf karesi tuhaf karşılandı.
Marmaris Belediye Meclis Üyesi Ahmert İnoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.
Törende partililerle birlikte kameralara poz veren İnoğlu, kısa süre sonra tuhaf karşılanan siyasi manevraya imza attı.
İnoğlu, kutlamaların üzerinden sadece 3 gün geçmesinin ardından CHP'den ayrılarak Yeni Parti saflarına katıldı.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte 14 belediye meclis üyesinin Yeni Parti'ye geçişi dolayısıyla tören düzenlendi.
Düzenlenen katılım töreninde Ahmert İnoğlu hazır bulundu. İnoğlu'nun Yeni Parti rozetini, partinin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan taktı.
3 GÜNDE DÖNDÜ
İnoğlu'nun üç gün arayla çektirdiği iki farklı siyasi fotoğraf dikkat çekti.
Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü merasiminde, ardından Yeni Parti'ye katılım töreninde verilen görüntüler, siyasi tutarsızlık tartışmalarını beraberinde getirdi.