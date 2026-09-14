Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirlenme iddiası: Yemeğine kattılar! "Esmer Melek" kim ve savcılık neden peşine düştü?
MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri'deki şüpheli ölümüne ilişkin dosyada aile avukatına gönderilen e-posta ortaya çıktı. Koğuşlara yemek dağıtan "Esmer Melek" kod adlı gizemli bir tutuklunun aile avukatına attığı e-postada, "Bu basit bir kalp krizi değil, yemeğine zehir kattılar" ifadeleri yer aldı.
MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümü üzerindeki sır perdesi, dava dosyasına giren ihbarla yeniden aralandı.
SAVCILIK ESMER MELEĞİN PEŞİNDE
Kapatılan soruşturma dosyasındaki belgelere göre, koğuşlara yemek dağıtan bir tutuklu, esmer_melek_istanbul@hotmail.com adresi üzerinden ailesinin avukatına attığı e-postada, Kozinoğlu'nun dağıtılan yemekle zehirlendiği ihbarında bulundu. Bu ihbar daha önce kapatılan dosyada yer alırken, verilen takipsizlik nedeniyle dikkate alınmadı.
Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı raftan indiren ve soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Esmer melek" rumuzlu bu ismin peşine düştü. Kendisini Silivri 1 No.lu Cezaevi'nden yeni tahliye olmuş bir tutuklu olarak tanıtan ihbarcının, Kozinoğlu ailesinin vekilleri olan Yarsuvat Hukuk Bürosu avukatlarına gelen e-posta mesajlarına ve cevaplarına ulaşıldı.
ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Melek melek (27 Nisan 2012 - 19.26): Duygu Hanım, ben Silivri Cezaevi'nden yeni tahliye oldum. Bir konuyu sizinle özel konuşmak istedim ama siz umursamadınız.
Konu, cezaevinde ölen (öldürülen) Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili. Ölümünün kalp krizi değil de zehirlenerek olduğu... Bunu elimdeki delil ve incelemelerimle gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum.
Bu olay inanın basit bir kalp krizi değil ve bunu yapanlar unuttular bile... Onlar için basit sayıldı böyle bir insanın ölümü... İlginizi çekerse ben her şeyi açık açık anlatmaya hazırım. Yalnızca size ve ailesine.
Avukat Tuğçe Köksal (3 Mayıs 2012 - 18.29): Bizim savcılık makamına somut veri sunabilmemiz için dedikodu ya da şüpheye değil, görüşe ve somut veriye dayalı delilleriniz var ise sizinle görüşmemiz elbette her zaman mümkündür. Bu hususları bizimle paylaşmak üzere büromuza gelmenizi ya da bu hususları ihbar olarak detaylı biçimde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.
YEMEK DAĞITIMINDAYDIM
Melek melek (3 Mayıs 2012 - 21.49): Ben Silivri 1 No.lu Ceza İnfaz Evi'nden tahliye oldum. Orada Kaşif Bey'le evet aynı koğuşta değildik ama ben kendim işçi koğuşunda kalıyordum. Bütün 1 No.lunun koğuşlarına işçi koğuşu olarak hizmet verilir. Yemek dağıtımı, ekmek dağıtımı, kantin, erzak...
Bunları işçi koğuşu yapar. Ben de bunlardan biriydim. İsmimi açıklamamamın sebebi kendimi riske atmamak ama bu ortaya atılan bir asparagas haber değil, gerçek bir vakadır... Buna inanın ki Kaşif bey asla ve asla kalp krizi değil...
Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si sağlık personeli, 1'i gazeteci, 3'ü tutuklandı.
KONSERVE YİYORDU
İhbarcının büro yerine dışarıda buluşma ısrarı üzerine kabul edilmeyen görüşmenin ardından, Kozinoğlu ailesinin vekilleri Av. Taner Serim ve Av. Tuğçe Duygu Köksal, 11 Mayıs 2012 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak tahkikatın genişletilmesini talep etti.
Soruşturma dosyasında yer alan telefon görüşmesi dökümlerinde, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının beyanlarına göre, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde verilen yemeği yemek istemediği ve zehirlenme korkusuyla cezaevi yemeğini yemeyip konserve yemeye başladığı tespiti yer alıyordu.
Savcılığın olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.
Haber: Atakan Irmak