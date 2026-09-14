Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı raftan indiren ve soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Esmer melek" rumuzlu bu ismin peşine düştü. Kendisini Silivri 1 No.lu Cezaevi'nden yeni tahliye olmuş bir tutuklu olarak tanıtan ihbarcının, Kozinoğlu ailesinin vekilleri olan Yarsuvat Hukuk Bürosu avukatlarına gelen e-posta mesajlarına ve cevaplarına ulaşıldı.

Kapatılan soruşturma dosyasındaki belgelere göre, koğuşlara yemek dağıtan bir tutuklu, esmer_melek_istanbul@hotmail.com adresi üzerinden ailesinin avukatına attığı e-postada, Kozinoğlu'nun dağıtılan yemekle zehirlendiği ihbarında bulundu. Bu ihbar daha önce kapatılan dosyada yer alırken, verilen takipsizlik nedeniyle dikkate alınmadı.

Şüphe zincirine bir yenisi daha eklendi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Melek melek (27 Nisan 2012 - 19.26): Duygu Hanım, ben Silivri Cezaevi'nden yeni tahliye oldum. Bir konuyu sizinle özel konuşmak istedim ama siz umursamadınız.

Konu, cezaevinde ölen (öldürülen) Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili. Ölümünün kalp krizi değil de zehirlenerek olduğu... Bunu elimdeki delil ve incelemelerimle gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum.

Bu olay inanın basit bir kalp krizi değil ve bunu yapanlar unuttular bile... Onlar için basit sayıldı böyle bir insanın ölümü... İlginizi çekerse ben her şeyi açık açık anlatmaya hazırım. Yalnızca size ve ailesine.

Avukat Tuğçe Köksal (3 Mayıs 2012 - 18.29): Bizim savcılık makamına somut veri sunabilmemiz için dedikodu ya da şüpheye değil, görüşe ve somut veriye dayalı delilleriniz var ise sizinle görüşmemiz elbette her zaman mümkündür. Bu hususları bizimle paylaşmak üzere büromuza gelmenizi ya da bu hususları ihbar olarak detaylı biçimde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.