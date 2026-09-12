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Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni iz: Düğün altınları bulundu

Van Cumhuriyet Başsavcılığının “Vanlı Kara Haydar” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Muradiye’de bir evin eklentisinde yapılan aramada, Çağla Öz Tançalan’a düğünde takıldığı değerlendirilen 66 bilezik, metrelerce altın zincir, kemer ve gerdanlığın yanı sıra yüklü miktarda döviz, nakit para ve çek ele geçirildi. Aynı adreste Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaport ile “24 VKH” ibareli altın renkli telefon da bulundu. Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının kaynağı ile dosyayla bağlantısı mercek altına alındı.

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Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni iz: Düğün altınları bulundu

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün 12 Eylül 2026 tarihinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ilişkin soruşturmanın izleri Muradiye ilçesine uzandı.

Video Oynatma İkonu Düğün altınları başka adresten çıktı: 66 bilezik, döviz!

Kara Haydar dosyasında düğün takıları gizli adresten çıktı (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)Kara Haydar dosyasında düğün takıları gizli adresten çıktı (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLAR OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturma kapsamında, şüpheli Çağla Öz Tançalan'a düğünde takıldığı değerlendirilen çok sayıda altın ve para, Muradiye ilçesi Yakıncak Mahallesi'nde Süleyman Akar isimli şahsın ikametinin eklentisinde bulundu.

Ekiplerin yaptığı aramada, Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaportun yanı sıra çok sayıda ziynet eşyası, döviz ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni iz: Düğün altınları bulundu-3

66 BİLEZİK, 2 METRELİK ZİNCİR, KEMER VE GERDANLIK

Aramada ele geçirilenler arasında 66 adet çeşitli ebatlarda altın olduğu değerlendirilen bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda başka bir zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın olduğu değerlendirilen kemer, bileklikler, künyeler, yüzükler, küpeler ve kol düğmeleri yer aldı.

Ayrıca üzerinde "örnektir" ibaresi bulunan, toplam 67,5 gram ağırlığında çeşitli gramajlarda külçe görünümlü materyal de ele geçirildi.

DÖRT FARKLI PARA BİRİMİNDE NAKİT

İkamet eklentisindeki aramada ayrıca 90 bin 800 TL, 4 bin 300 avro, 12 bin 50 ABD doları ve 89 bin BAE parası bulundu.

Dosya kapsamında 3 adet farklı meblağlarda çek ile üzerinde isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajanda kâğıdına da el konuldu.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni iz: Düğün altınları bulundu-4

"24 VKH" İBARELİ ALTIN RENKLİ TELEFON

Aramada dikkat çeken materyaller arasında açılmamış kutu iPhone 17 Pro Max, üzerinde "24 VKH" ibaresi bulunan altın renkli kaplamalı iPhone ile altın renkli tuşlu bir cep telefonu da yer aldı.

Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenen pasaportun da aynı adreste ele geçirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA TCK 282 KAPSAMINDA SÜRÜYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada, ele geçirilen para, ziynet eşyaları ve diğer materyallerin kaynağı ile Tançalan dosyasıyla bağlantısının ayrıntılı olarak incelendiği öğrenildi.

TCK'nın 282. maddesi kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin tahkikat sürüyor.

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