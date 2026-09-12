Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün 12 Eylül 2026 tarihinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ilişkin soruşturmanın izleri Muradiye ilçesine uzandı.

Ekiplerin yaptığı aramada, Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaportun yanı sıra çok sayıda ziynet eşyası, döviz ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, şüpheli Çağla Öz Tançalan'a düğünde takıldığı değerlendirilen çok sayıda altın ve para, Muradiye ilçesi Yakıncak Mahallesi'nde Süleyman Akar isimli şahsın ikametinin eklentisinde bulundu.

66 BİLEZİK, 2 METRELİK ZİNCİR, KEMER VE GERDANLIK

Aramada ele geçirilenler arasında 66 adet çeşitli ebatlarda altın olduğu değerlendirilen bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda başka bir zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın olduğu değerlendirilen kemer, bileklikler, künyeler, yüzükler, küpeler ve kol düğmeleri yer aldı.

Ayrıca üzerinde "örnektir" ibaresi bulunan, toplam 67,5 gram ağırlığında çeşitli gramajlarda külçe görünümlü materyal de ele geçirildi.

DÖRT FARKLI PARA BİRİMİNDE NAKİT

İkamet eklentisindeki aramada ayrıca 90 bin 800 TL, 4 bin 300 avro, 12 bin 50 ABD doları ve 89 bin BAE parası bulundu.

Dosya kapsamında 3 adet farklı meblağlarda çek ile üzerinde isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajanda kâğıdına da el konuldu.