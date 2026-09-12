Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında farkındalık çalışmaları artarak devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile OPET arasında imzalanan "Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy Projesi İş Birliği Protokolü" kapsamında yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik kısa film yarışması projesi hayata geçirilecek.

Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması başvuruları başladı YOLCULUKLARDA SIFIR ATIK TEMASI İŞLENECEK

Ulusal ölçekteki "Sıfır Atık Yolculuğu Kısa Film Yarışması"na 18 yaş ve üzeri kişiler katılabilecek. Sıfır Atık yaklaşımını yolculuk hikâyeleri üzerinden ele alan ve 2 dakikayı geçmeyen kısa filmler değerlendirmeye alınacak. Her katılımcı yalnızca bir filmle yarışmaya katılabilecek. Kısa filmlerde atık oluşumunun önlenmesi, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması gibi Sıfır Atık uygulamalarının günlük yolculuk deneyimine nasıl yansıtılabileceğine yönelik fikirlerin ortaya çıkması hedefleniyor.