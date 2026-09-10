Raporda; Tançalan'ın Dubai üzerinden "mail order" yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler, lüks yaşam paylaşımları, yüksek tutarlı ziynet eşyalarının sergilendiği organizasyonlar, banka hareketleri, taşınmazlar ve lüks araç devirleri birlikte incelendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hazırlanan 9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporu, Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayat ile resmî kayıtlardaki mali profili arasında dikkat çekici bir uçurum bulunduğunu ortaya koydu.

Tançalan ile Çağla Öz'ün nisan ayında evlendikleri, haziran ayında ise kamuoyuna "nişan" olarak yansıtılan gösterişli bir organizasyon düzenledikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında bu organizasyonun mizansen niteliğinde olduğu, çiftin son olarak geçtiğimiz günlerde yine yüksek miktarda ziynet eşyasının sergilendiği benzer bir düğün organizasyonuyla gündeme gelmesinin ardından mali incelemelerin derinleştirildiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği görkemli düğünde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelen ve sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

Altınlı düğünden tutuklamaya! Kara Haydar’ın hesaplarında 115 milyon TL trafik (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

2020'DEN BU YANA KAYITLI TİCARİ KÂRI SADECE 74 BİN TL

MASAK'ın en çarpıcı tespitlerinden biri, Tançalan'ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark oldu.

Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan'ın SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadı. 2020'den itibaren yapılan incelemede Tançalan adına tespit edilen kayıtlı ticari kâr beyanının ise yalnızca 74 bin 281 TL olduğu belirlendi.

MASAK, bu tutarın aynı dönemde asgari ücret seviyesinde kesintisiz çalışan bir kişinin kayıtlı gelirinin dahi "katbekat altında" kaldığını kayda geçirdi.

Raporda kayıtlı gelir, malvarlığı edinimleri ve lüks yaşam standardı arasındaki açık uyumsuzluk, "izah edilemeyen servet artışı" ve "yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu" kapsamında değerlendirildi.