Yeni eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kala Kur'an kurslarında hazırlıklar tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı , 4-6 yaş grubu başta olmak üzere genç, yetişkin ve engellilere yönelik Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Kurslar 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında hizmet verecek.

ÜLKE GENELİNDE 14 EYLÜL İTİBARIYLA HİZMET VERECEK

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, başta 4-6 yaş Kur'an kursları olmak üzere genç, yetişkin ve engelli gruplarına yönelik kurslar ülke genelinde hizmet vermeye başlayacak.