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Kur'an kurslarında ilk ders heyecanı! Yeni dönemin tarihi belli oldu: Diyanet takvimi duyurdu

2026-2027 eğitim-öğretim yılıyla birlikte Kur'an kurslarında yeni dönem başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 4-6 yaş Kur'an kurslarının yanı sıra genç, yetişkin ve engellilere yönelik eğitimler 14 Eylül Pazartesi günü ülke genelinde başlayacak.

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Kur'an kurslarında ilk ders heyecanı! Yeni dönemin tarihi belli oldu: Diyanet takvimi duyurdu

Yeni eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kala Kur'an kurslarında hazırlıklar tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubu başta olmak üzere genç, yetişkin ve engellilere yönelik Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Kur'an kurslarında yeni eğitim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Kur'an kurslarında yeni eğitim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

DİYANET TAKVİMİ DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Kurslar 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında hizmet verecek.Kurslar 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında hizmet verecek.

ÜLKE GENELİNDE 14 EYLÜL İTİBARIYLA HİZMET VERECEK

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, başta 4-6 yaş Kur'an kursları olmak üzere genç, yetişkin ve engelli gruplarına yönelik kurslar ülke genelinde hizmet vermeye başlayacak.

4-6 yaş grubunun yanı sıra genç ve yetişkinlere de eğitim verilecek.4-6 yaş grubunun yanı sıra genç ve yetişkinlere de eğitim verilecek.

AÇILIŞ PROGRAMI ERZURUM'DA

Kur'an kursları kapsamında yüz yüze ve çevrim içi eğitim verme imkanları sunulacak. Kur'an kurslarının açılış programı Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla 18 Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek.

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