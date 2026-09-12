"Vanlı Kara Haydar" dosyasında gelişme: Düğün altınları Muradiye'de bir evin eklentisinden çıktı!
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan’a düğünde takıldığı değerlendirilen çok sayıda altın ve para Muradiye ilçesinde bir evin eklentisinde ele geçirildi. 12 Eylül 2026'daki aramada 66 bilezik, metrelerce altın zincir, döviz ve özel kaplamalı cep telefonları bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel