Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Çağla Öz aranıyor, annesi Nilgün Oya gözaltında
“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik soruşturma genişliyor. Soruşturmanın önemli isimlerinden Çağla Öz Tançalan’ın annesi Nilgün Oya ile Muhammet Sait Tançalan gözaltına alındı. Çağla Öz Tançalan ise henüz yakalanamadı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Vanlı Kara Haydar" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın mali hareketlerine ilişkin incelemeler sürerken, annesi Nilgün Oya ile Muhammet Sait Tançalan gözaltına alındı.
ÇAĞLA ÖZ ARANIYOR, ANNESİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmada Çağla Öz Tançalan'ın annesi Nilgün Oya yakalanarak gözaltına alındı. Nilgün Oya'nın işlemlerinin ardından yarın Van Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Muhammet Sait Tançalan'ın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Çağla Öz Tançalan ise henüz yakalanamadı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
MASAK RAPORUNDA ÇAĞLA ÖZ DETAYI
Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Çağla Öz Tançalan'ın banka ve malvarlığı hareketleri MASAK tarafından mercek altına alınmıştı.
Raporda Çağla Öz Tançalan'ın annesi Nilgün Oya ile lüks araçlar üzerinden çok sayıda devir işlemi yaptığı belirtilmiş, söz konusu işlemler soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri olmuştu.
Çiftin banka hesaplarının yanı sıra taşınmazları, lüks araçları, ziynet eşyaları ve malvarlığı hareketleri de incelemeye alınmıştı.
222 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ
9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporunda Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020'den itibaren kayıtlı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kârın 74 bin 281 lira olduğu belirtilmişti.
Buna karşın Tançalan'ın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı, Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarındaki toplam transfer hacminin ise 222 milyon lirayı aştığı belirlenmişti.
LÜKS ARAÇ VE MALVARLIĞI DEVRİ İNCELEMEDE
MASAK incelemesinde özellikle Çağla Öz Tançalan'ın malvarlığı hareketleri, lüks araç devirleri ve annesi Nilgün Oya ile gerçekleştirdiği işlemler dikkat çekti.
Sosyal medyada sergilenen lüks yaşam tarzı, yüksek değerli araçlar ve ziynet eşyalarının yer aldığı organizasyonlar da soruşturma dosyasında incelenen başlıklar arasında yer aldı.
Mehmet Fatih Tançalan, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.