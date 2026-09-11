222 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ

9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporunda Mehmet Fatih Tançalan'ın 2020'den itibaren kayıtlı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kârın 74 bin 281 lira olduğu belirtilmişti.

Buna karşın Tançalan'ın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı, Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan'ın hesaplarındaki toplam transfer hacminin ise 222 milyon lirayı aştığı belirlenmişti.

LÜKS ARAÇ VE MALVARLIĞI DEVRİ İNCELEMEDE

MASAK incelemesinde özellikle Çağla Öz Tançalan'ın malvarlığı hareketleri, lüks araç devirleri ve annesi Nilgün Oya ile gerçekleştirdiği işlemler dikkat çekti.

Sosyal medyada sergilenen lüks yaşam tarzı, yüksek değerli araçlar ve ziynet eşyalarının yer aldığı organizasyonlar da soruşturma dosyasında incelenen başlıklar arasında yer aldı.

Mehmet Fatih Tançalan, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

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