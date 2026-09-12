Eski MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor: FETÖ kumpasındaki şüpheli ölümde feth-i kabir kararı
Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin kapatılan dosya, takipsizlik kararının kaldırılmasıyla yeniden açıldı. FETÖ kumpası kapsamında tutukluyken fenalaşan Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve üçüncü şahısların müdahalesinin bulunup bulunmadığının tespiti için Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'ndaki kabri bugün uzman heyet nezaretinde açılıyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, 2011 yılında Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılıyor.
Feth-i kabir işlemiyle Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ve üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı mercek altına alınacak.
UZMAN HEYET NEZARETİNDE FETH-İ KABİR
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'ndaki kabir, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet nezaretinde açılacak.
Kabirden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca detaylıca incelenecek. Yapılacak tetkiklerin ardından kesin ölüm nedeni ile üçüncü şahıs müdahalesinin bulunup bulunmadığına dair nihai mütalaa hazırlanacak.
KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
FETÖ'nün kumpas davaları kapsamında 10 Mart 2011'de tutuklanan Kozinoğlu, tutukluluğunun sekizinci ayında ve mahkemede vereceği ifadeye kısa bir süre kala, 12 Kasım 2011 akşamı Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlandı.
Koğuşunda fenalaşmasının ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesine sevk edilen Kozinoğlu'nun, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği belirlendi. Dönemin resmi açıklamalarında ve Adli Tıp raporunda ölüm nedeni "kalp damar hastalığı" ile "akut koroner yetmezlik" olarak kayda geçti. Dosya, 10 Nisan 2012'de verilen takipsizlik kararıyla kapatıldı.
SORUŞTURMA DOSYASI RAFTAN İNDİ: OPERASYONLAR BAŞLADI
Adalet Bakanlığına bağlı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının incelemesi ve Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldı. Özel ekibin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerden 10'u yakalanırken, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında bazı sağlık personelleri ile medya mensupları da gözaltına alındı.
BUTONA BASILDI, İNFAZ KORUMA MEMURU RADYONUN SESİNİ AÇTI
Soruşturma dosyasındaki en kritik detaylardan biri acil müdahaledeki gecikme oldu. Kozinoğlu'nun koğuşundan acil durum butonuna basılmasına rağmen, görevli infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül'ün müdahale etmek yerine odadaki radyonun sesini yükselttiği kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla dosyaya girdi. Şüpheli memurun daha sonra başka bir cezaevine nakledildiği ve FETÖ firarisi olduğu belirlendi.
ZEHİRLİ VİTAMİN İDDİASI VE EKSİK TOKSİKOLOJİ ANALİZİ
Zehirlenme ihtimali de soruşturmanın en ağır şüpheleri arasında yer alıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce cezaevi yönetiminden Coraspin ve bir vitamin hapı talep ettiği kayıtlara geçmişti. Ancak avukatların tüm itirazlarına rağmen o dönemki otopside bu ilaçlara yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılmadığı saptandı.
Yeni soruşturmada mezardan alınacak kemik, doku ve toprak örneklerinde zehirlenme bulgusu, özellikle de talep edilen ilaçlara ilişkin toksikolojik analizler yapılacak. Ayrıca cezaevi kamera görüntüleri, 112 Acil çağrı kayıtları ve hastane belgeleri de baştan sona yeniden değerlendirilecek.
DOSYADAKİ GİZEMLİ E-POSTA VE FETÖ KUMPASI NOTLARI
Ölümün ardından Kozinoğlu'nun avukatına gönderilen bir e-posta da soruşturma kapsamına alındı. Aynı cezaevinde kaldığını belirten bir şahsın, Kozinoğlu'nun "kalp krizinden ölmediği" yönündeki iddiası dosyaya girdi.
Bununla birlikte Kozinoğlu'nun cezaevinde el yazısıyla kaleme aldığı savunma notları da incelemeye dahil edildi. Bu notlarda, FETÖ'nün kumpas organizasyonlarına ilişkin çok önemli ayrıntıların yer aldığı ifade ediliyor.