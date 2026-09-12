Kaşif Kozinoğlu dosyasında karanlık zincir! FETÖ bağlantılı savcı ve Adli Tıp detayı mercek altında
MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Otopsi sürecinde Adli Tıp Kurumuna firari bir hırsızın sızması ve dosyaya takipsizlik veren savcı Ali İşgören'in FETÖ'den yargılanması "delil karartma" şüphelerini kuvvetlendirdi. Dosyaya giren gardiyan ifadesinde ise Kozinoğlu'na dilaltı hapını verdiğini öne süren koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur'un sanılanın aksine kalp hastası olmadığının belirtilmesi dikkat çekti.
MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun, Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada organize bir şüphe ağı gözler önüne seriliyor.
Adli Tıp Kurumu'nda Kaşif Kozinoğlu'nun doku örneklerinin olduğu kattaki hırsızlık olayı, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya bakan savcının FETÖ'cü çıkması dikkat çekerken Silivri'de tutuklu bulunan emekli Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gardiyan ifadesi mercek altında...
ADLİ TIP'A FİRARİ HIRSIZ GİRDİ
Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de ölümünün ardından zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumu'na, doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevi'nden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı.
Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkililerinin yaptığı jet açıklamada yalnızca 2 personelin cüzdanının çalındığı iddia edildi.
Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, "delil karartma" şüphelerini beraberinde getirdi.
SAVCI FETÖ'DEN YARGILANDI
Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı üstlenen ve "takipsizlik" kararıyla kapatan dönemin savcısı Ali İşgören'in ilerleyen süreçte FETÖ/PDY unsurlarıyla bağlantısı tespit edilerek meslekten ihraç edildiği ve FETÖ kapsamında yargılandığı ortaya çıktı. Karanlık tablonun yargı ayağı bununla da sınırlı kalmadı. Savcı İşgören'in kendisi gibi yargı mensubu olan eşi, eski Silivri 2. Asliye Ceza Hâkimi Züleyha İşgören hakkında da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi.
Züleyha İşgören'in kumpas davalarında kritik bir rolde yer aldığı görüldü.
İşgören, Silivri Cezaevi'nde izin verilen bir tutukluya bu izni kullandırmadığı gerekçesiyle dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayı "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan mahkûm eden hâkim olarak hafızalara kazınmıştı.
DERİNLEMESİNE İNCELEME
KOZİNOĞLU'nun koğuşunda aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, Adli Tıp'ta yaşanan hırsızlık vakası ve soruşturmayı kapatan yargı mensuplarının örgüt bağlantıları;
Kozinoğlu dosyasının basit bir kalp krizi değil, üzeri örtülmeye çalışılan karanlık bir tertip olabileceği şüphelerini doğurdu. Öte yandan bugün, Kozinoğlu'nun mezarında feth-i kabir gerçekleştirilecek.
HASAN ATİLLA UĞUR KALP HASTASI DEĞİLDİ
Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili cezaevi şartları ve sağlık durumları mercek altına alınırken, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan ve Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine kendisine ait dil altı hapını verdiği yönünde ifade veren emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile ilgili dikkat çeken bir gardiyan ifadesi de dosyaya girdi.
İfadesi alınan gardiyan, Uğur'un kamuoyunda bilinenin aksine kalp hastası olmadığını, iki farklı kronik rahatsızlığı sebebiyle düzenli ilaç kullandığını belirtti. Bu ifade, cezaevindeki tutukluların sağlık raporları ve uygulanan tedaviler üzerindeki soru işaretlerini artırdı.
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