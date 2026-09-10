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Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 9 yeni gözaltı! 10 kişi adliyeye sevk edildi

Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmayla ilgili 9 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

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Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde 9 yeni gözaltı! 10 kişi adliyeye sevk edildi

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

LİSTEDE 19 ŞÜPHELİ VAR

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Yakalanan ve olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüphelinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 1 muhabir, 1 kameraman ve sağlık çalışanları bulunuyor.

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NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğinin altını çizerek, şunları kaydetmişti.

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."


YARIN FETHİ KABİR İŞLEMİ YAPILACAK

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine ise Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül Cuma günü fethi kabir işlemi yapılacağı öğrenilmişti.

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