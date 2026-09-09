İstanbul'da Irak Konsolosluğu ile Bahçelievler'deki bir kafeye düzenlenen saldırıların şüphelisi olan ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanarak tutuklandı.