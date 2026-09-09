Irak Konsolosluğu ve Bahçelievler saldırganı kırmızı bültenli Muhammed Ali Çınar sınırda yakalanarak tutuklandı
Şişli’deki Irak Konsolosluğu ile Bahçelievler’deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan’daki cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye’ye giriş yaptığı Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı’nda yakalandı. Çınar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da Irak Konsolosluğu ile Bahçelievler'deki bir kafeye düzenlenen saldırıların şüphelisi olan ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanarak tutuklandı.
SINIR KAPISINDA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'deki kafeye ve 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Konsolosluğuna yönelik eylemlerin şüphelisi olarak aranan Çınar, Gürcistan'da cezaevinden tahliye edildi. Kırmızı bülten kararı bulunan zanlı, 9 Eylül'de Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken emniyet güçlerince yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sorgulamasında, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Suç örgütü üyesi olma' suçundan davasının sürdüğü tespit edilen Muhammed Ali Çınar, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.