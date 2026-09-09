Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu
Kadıköy’de yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada karaborsa bilet satışı ilanı veren 6 şüpheli tespit edilirken, 4 ayrı şehirde adreslerde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 6 şüpheli şahıs tespit edildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
4 ayrı şehirde şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel