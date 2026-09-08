Bingöl, imar hakkı transferi nedeniyle 50 bin kişinin mağdur olduğunu savunurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) de denetim ve gözetim sorumluluğunun bulunduğunu ileri sürdü.

Göreve geldikten sonra usule aykırı olduğunu değerlendirdikleri bazı idari işlemleri tespit ederek durdurduklarını belirten Bingöl, geçmiş dönemde gerçekleştirilen işlemleri de yeniden denetlediklerini söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, eylül ayı meclis toplantısında imar hakkı transferi tartışmaları ve siyasi parti değişikliğinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakkında dile getirilen iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını da söyleyen Bingöl, "Bugün itibarıyla ilçemizde, hakkımda mesnetsiz, hakarete varan hangi iddia olursa ben bundan sonra yasal haklarımı kullanacağım." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikten sonra tespit ettikleri işlemlere ilişkin konuşan Bingöl, "Göreve geldikten sonra bazı usule aykırı idari işlemler tespit etmişizdir. Derhal, tespit ettiğimiz gün durdurmuşuzdur. Geçmiş tarihli olarak yapılmış bütün işlemleri tekrar denetlemek adına, kendi dönemimizde alınmış, doğru veya yanlış olduğu analizi dahi yapılmadan, hepsini kendi dönemimizde iptal etmişizdir. Geriye almışızdır." diye konuştu.

İBB'YE 48 BAŞVURU SORUSU

İmar hakkı transferi konusunda İBB'nin denetim ve gözetim sorumluluğu bulunduğunu belirten Bingöl, 2019-2024 yılları arasında 48 başvuru yapıldığını söyledi.

Bingöl, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin denetim ve gözetim sorumluluğu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesine 48 tane başvuru gelmiş, 2019'la 2024 yıllarında. 2019'la 2024 yıllarında 48 başvuru. 48 başvuruya ilişkin niye teftiş başlatmadın?" dedi.

Tuzla Belediyesinin göreve geldikten sonra konuyu açığa çıkardığını ve yasal yollara başvurduğunu ifade eden Bingöl, İBB'nin teftiş başlatıp başlatmadığı, savcılığa bildirimde bulunup bulunmadığı ve imar hakkı transferlerine ilişkin denetim yapıp yapmadığı konusunda sorular yöneltti.

Bingöl, "Göreve geldikten sonra açığa çıkaran benim, yasal yollara başvuran benim." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA 50 BİN KİŞİ MAĞDUR"

İBB'nin teftiş raporunda 500 bin metrekarelik emsal transferinde hatalı işlem tespit edildiğinin belirtildiğini aktaran Bingöl, "Şu anda 50 bin kişi mağdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki çözüm önerisini bana anlatır mısınız?" diye konuştu.

Mağduriyet yaşayanlar arasında emekliler ve yaşlıların da bulunduğunu söyleyen Bingöl, "50 bin insan, emeklisi, yaşlısı, intihar aşamasına gelmiş insan var" ifadelerini kullandı.

İmar hakkı transferi konusunun ceza hukuku ile idari işlemler bakımından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan Bingöl, "Ceza hukukuyla idari işlemi birbirine karıştırmıştır. 50 bin insanı evsiz bırakmamak için idari işlemle çözüm aramak ne zamandan beri suçu örtmek olmuştur" dedi.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE SORUMLUDUR"

İBB'nin yıllar boyunca denetim ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmediğini öne süren Bingöl, kurumun çözüm sürecine katılması gerektiğini söyledi.

Bingöl, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beş sene boyunca gördüğü hataya sessiz kalmıştır, susmuştur. Sustuğu gibi ne teftiş raporu düzenlemiş ne savcılığa vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sorumludur. Bu kapsamda bir çözüm bulmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Süreci ilgili kurumlara kendisinin bildirdiğini belirten Bingöl, "Ben Tuzla Belediye Başkanı olarak buradan çok net söylüyorum: İmar hakkı transferine ilişkin herhangi bir usulsüzlüğe geçit vermediğim gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dâhil olmak üzere bütün kurumlara konuyu bildiren benim." dedi.