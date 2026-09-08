Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den imar hakkı transferi açıklaması: “50 bin kişi mağdur, İBB de sorumludur”
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, imar hakkı transferine ilişkin tartışmalarda göreve geldikten sonra usule aykırı olduğunu değerlendirdikleri işlemleri durdurduklarını söyledi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de süreçte sorumluluğu bulunduğunu savunan Bingöl, "Şu anda 50 bin kişi mağdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki çözüm önerisini bana anlatır mısınız?" dedi.
Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, eylül ayı meclis toplantısında imar hakkı transferi tartışmaları ve siyasi parti değişikliğinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Göreve geldikten sonra usule aykırı olduğunu değerlendirdikleri bazı idari işlemleri tespit ederek durdurduklarını belirten Bingöl, geçmiş dönemde gerçekleştirilen işlemleri de yeniden denetlediklerini söyledi.
Bingöl, imar hakkı transferi nedeniyle 50 bin kişinin mağdur olduğunu savunurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) de denetim ve gözetim sorumluluğunun bulunduğunu ileri sürdü.
"TESPİT ETTİĞİMİZ GÜN DURDURMUŞUZDUR"
Göreve geldikten sonra tespit ettikleri işlemlere ilişkin konuşan Bingöl, "Göreve geldikten sonra bazı usule aykırı idari işlemler tespit etmişizdir. Derhal, tespit ettiğimiz gün durdurmuşuzdur. Geçmiş tarihli olarak yapılmış bütün işlemleri tekrar denetlemek adına, kendi dönemimizde alınmış, doğru veya yanlış olduğu analizi dahi yapılmadan, hepsini kendi dönemimizde iptal etmişizdir. Geriye almışızdır." diye konuştu.
Hakkında dile getirilen iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını da söyleyen Bingöl, "Bugün itibarıyla ilçemizde, hakkımda mesnetsiz, hakarete varan hangi iddia olursa ben bundan sonra yasal haklarımı kullanacağım." ifadelerini kullandı.
İBB'YE 48 BAŞVURU SORUSU
İmar hakkı transferi konusunda İBB'nin denetim ve gözetim sorumluluğu bulunduğunu belirten Bingöl, 2019-2024 yılları arasında 48 başvuru yapıldığını söyledi.
Bingöl, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin denetim ve gözetim sorumluluğu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesine 48 tane başvuru gelmiş, 2019'la 2024 yıllarında. 2019'la 2024 yıllarında 48 başvuru. 48 başvuruya ilişkin niye teftiş başlatmadın?" dedi.
Tuzla Belediyesinin göreve geldikten sonra konuyu açığa çıkardığını ve yasal yollara başvurduğunu ifade eden Bingöl, İBB'nin teftiş başlatıp başlatmadığı, savcılığa bildirimde bulunup bulunmadığı ve imar hakkı transferlerine ilişkin denetim yapıp yapmadığı konusunda sorular yöneltti.
Bingöl, "Göreve geldikten sonra açığa çıkaran benim, yasal yollara başvuran benim." ifadelerini kullandı.
"ŞU ANDA 50 BİN KİŞİ MAĞDUR"
İBB'nin teftiş raporunda 500 bin metrekarelik emsal transferinde hatalı işlem tespit edildiğinin belirtildiğini aktaran Bingöl, "Şu anda 50 bin kişi mağdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki çözüm önerisini bana anlatır mısınız?" diye konuştu.
Mağduriyet yaşayanlar arasında emekliler ve yaşlıların da bulunduğunu söyleyen Bingöl, "50 bin insan, emeklisi, yaşlısı, intihar aşamasına gelmiş insan var" ifadelerini kullandı.
İmar hakkı transferi konusunun ceza hukuku ile idari işlemler bakımından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan Bingöl, "Ceza hukukuyla idari işlemi birbirine karıştırmıştır. 50 bin insanı evsiz bırakmamak için idari işlemle çözüm aramak ne zamandan beri suçu örtmek olmuştur" dedi.
"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE SORUMLUDUR"
İBB'nin yıllar boyunca denetim ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmediğini öne süren Bingöl, kurumun çözüm sürecine katılması gerektiğini söyledi.
Bingöl, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beş sene boyunca gördüğü hataya sessiz kalmıştır, susmuştur. Sustuğu gibi ne teftiş raporu düzenlemiş ne savcılığa vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sorumludur. Bu kapsamda bir çözüm bulmak zorundadır." ifadelerini kullandı.
Süreci ilgili kurumlara kendisinin bildirdiğini belirten Bingöl, "Ben Tuzla Belediye Başkanı olarak buradan çok net söylüyorum: İmar hakkı transferine ilişkin herhangi bir usulsüzlüğe geçit vermediğim gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dâhil olmak üzere bütün kurumlara konuyu bildiren benim." dedi.
"50 BİN İNSANI EVSİZ BIRAKMAM"
Vatandaşların yaşadığı sorunların siyasi tartışmaların önüne geçmesi gerektiğini söyleyen Bingöl, kendisine oy veren veya vermeyen Tuzlalılarla görüşmeye devam ettiğini belirtti.
Bingöl, "Ben, bana oy vermiş olsun olmasın, benim kararımdan gönlü kırılan Tuzla'da hangi komşum varsa özür diler, ona sarılırım." dedi.
Sahada vatandaşlarla bir araya geldiğini anlatan Bingöl, "Ben günde onlarca seçmenle oturuyorum, sohbet ediyorum, esnaflayım. Ben kalabalıkların arasındayım. Laf da edene sarılıyorum." ifadelerini kullandı.
İmar hakkı transferinden kaynaklandığını söylediği mağduriyetlerin çözümünü öncelik olarak gördüğünü vurgulayan Bingöl, "50 bin insanı evsiz bırakmak mı, parti mi önemli? 50 bin insanı evsiz bırakmam, bırakmayanlarla beraber siyaset yaparım." diye konuştu.
12 HAZİRAN 2026 TARİHLİ TEFTİŞ RAPORUNA DEĞİNDİ
İBB'nin 12 Haziran 2026 tarihli teftiş raporuna da değinen Bingöl, raporda Tuzla Belediyesine yapı ruhsatlarıyla ilgili işlemler konusunda bildirimde bulunulduğunu söyledi.
Bingöl, raporun gerekçesinde, "Teknik heyet tarafından tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklere ilişkin olarak imar mevzuatına ilişkin eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi amacıyla Tuzla Belediye Başkanlığına gönderilmesi..." ifadesinin bulunduğunu aktardı.
Teftiş raporunun ardından yapı ruhsatlarının iptal edilmesi ve yıkım sürecinin gündeme gelmesi halinde binlerce kişinin mağdur olabileceğini savunan Bingöl, "Teftiş raporundan önce gelin, Tuzla'da 50 bin insanı kurtaralım. Sonra da teftiş raporuyla birlikte siz de benim açığa çıkarttığım konuda ceza hukukunun gereğini siz de yerine getirin." dedi.
"ABONELİKLERİN İPTAL RİSKİ HÂLÂ ORTADADIR"
İSKİ ve İGDAŞ aboneliklerine de değinen Bingöl, yapı ruhsatlarının iptal edilmesi ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılması halinde aboneliklerin risk altına girebileceğini söyledi.
Bingöl, "Tuzla Belediyemizin vermiş olduğu yapı ruhsatlarına ilişkin 50 bin insanın elektriği, suyu, doğal gazının aboneliklerinin iptal riski hâlâ ortadadır." ifadelerini kullandı.
Bingöl, Tuzla Belediyesinin yapı ruhsatlarını iptal etme yönünde işlem yapmaması halinde aboneliklerin iptaline ilişkin sürecin de başlamayacağını savundu.
"PARTİLER HİÇBİR ŞEY YAPMAZ. YAPANLAR İNSANLARDIR"
Siyasi parti değişikliğinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Bingöl, yerel yönetimlerin temel görevinin vatandaşa hizmet olduğunu söyledi.
Bingöl, "Partiler hiçbir şey yapmaz. Yapanlar insanlardır." ifadelerini kullandı.
Belediye başkanlarının milletvekili veya bakan olmadığını belirten Bingöl, "Biz çok güzel fen işlerini çalıştırmalıyız, çok güzel temizlik işlerini çalıştırmalıyız, çok güzel park ve bahçeleri çalıştırmalıyız. Tüm Tuzla'ya eşit ve adil hizmet vermeliyiz. İnsanlar bizi bu yüzden seçtiler." dedi.
"TUZLA BELEDİYESİ TÜM TUZLALI KOMŞULARINA AİTTİR"
Belediyenin siyasi parti ayrımı gözetmeden hizmet vermeyi sürdüreceğini söyleyen Bingöl, "Tuzla Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de hem AK Partililerindir hem Cumhuriyet Halk Partililerindir hem Milliyetçi Hareket Partililerindir hem Demokrat Partililerindir, Tuzla'da var olan bütün seçmenlerindir, tüm Tuzlalı komşularına aittir. Böyle olmaya da devam edecektir. Kapımız herkese açıktır." ifadelerini kullandı.
Tuzla'nın ulaşım ve imar hakkı transferi sorunlarının çözümü için çalışmaların devam edeceğini belirten Bingöl, sosyal yardımlardan diğer belediye hizmetlerine kadar çalışmaların süreceğini kaydetti.
"SİYASİ LİNÇ KORKUSUYLA YAPMAM GEREKENLERDEN VAZGEÇMEM"
Konuşmasının sonunda kararının arkasında olduğunu söyleyen Bingöl, "Ben siyasi linç korkusuyla yapmam gerekenlerden vazgeçmem. Siyasi linç korkusuyla adım atan arkadaşlar varsa onların siyasi gelecekleri risk altındadır, haberleri olsun." dedi.
Tuzla'daki 50 bin vatandaşın yapılarının hâlâ risk altında olduğunu savunan Bingöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "İnşallah bu sorunu tarihin çöplüğüne kavuşturacağız." dedi.
Bingöl, Tuzla'nın ulaşım, trafik, koku ve çevre sorunlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, ilçedeki dere ve denizlerin temizlenmesi, kaçak deşarjların önlenmesi ve altyapı sorunlarının çözülmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Bingöl konuşmasını, "Ben bundan sonra, bundan önce olduğu gibi sadece ama sadece hizmeti konuşacağım. Hizmetle var olacağız." ifadeleriyle tamamladı.