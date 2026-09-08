Sancaktepe'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti, olay yerinde 18 kovan bulundu
Sancaktepe'de seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki sürücü hayatını kaybederken polis olay yerinde 18 kovan buldu. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde seyir halindeki otomobil silahlı saldırının hedefi oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen sürücünün bulunduğu 34 PSA 572 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.Otomobile 18 kovanlı kurşun yağmuru! Sürücü öldü
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilin içerisindeki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri saldırının ardından cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
OLAY YERİNDE 18 KOVAN BULUNDU
Ekiplerin yaptığı incelemelerde olay yerinde 18 kovan bulundu.
Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma yürütülüyor.