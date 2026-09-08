CANLI YAYIN
Geri

Sancaktepe'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti, olay yerinde 18 kovan bulundu

Sancaktepe'de seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki sürücü hayatını kaybederken polis olay yerinde 18 kovan buldu. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sancaktepe'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti, olay yerinde 18 kovan bulundu

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde seyir halindeki otomobil silahlı saldırının hedefi oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen sürücünün bulunduğu 34 PSA 572 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Video Oynatma İkonu Otomobile 18 kovanlı kurşun yağmuru! Sürücü öldü

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan otomobilin bulunduğu olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan otomobilin bulunduğu olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilin içerisindeki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri saldırının ardından cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

OLAY YERİNDE 18 KOVAN BULUNDU

Ekiplerin yaptığı incelemelerde olay yerinde 18 kovan bulundu.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma yürütülüyor.

CHP'den İmamoğlu'na beton çivisi! "İBB davası siyasi" algısı çöktü: TAKVİM yazdı Kılıçdaroğlu adaylığa açık kapı bıraktı
SONRAKİ HABER

Kılıçdaroğlu topu delegelere attı!

 Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: PKK terörünün sona ermesinin etkisi bütün bölgeye yayılacak
ÖNCEKİ HABER

Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı
Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler