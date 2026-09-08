İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde seyir halindeki otomobil silahlı saldırının hedefi oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde henüz kimliği tespit edilemeyen sürücünün bulunduğu 34 PSA 572 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

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Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.