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Açıklanacak yeni kongre süreciyle birlikte il ve ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak, kurultay delegeleri sıfırdan belirlenecek.

Partideki arınma hareketinin en kilit halkasını delege yapısının tamamen yenilenmesi oluşturuyor.

Bütün il ve ilçe başkanlarının başkentte bir araya geleceği 9 Eylül tarihinde, Kılıçdaroğlu siyaset kulislerinde uzun süredir merakla beklenen yol haritasını bizzat ilan edecek.

Böylece 2023 kurultayından bu yana tartışılan şaibeli delege yapısı tasfiye edilmiş olacak.

İstinaf Mahkemesi’nin 2023 kurultayı için verdiği mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni kongre takvimini açıklayacak.