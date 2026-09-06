CHP’de Kılıçdaroğlu kongre takvimini ilan ediyor... Şaibeli delege yapısını sıfırlayacak
İstinaf Mahkemesi tarafından verilen mutlak butlan kararı sonrası CHP liderliğine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, başlattığı arınma sürecinde en kritik aşamaya geçti. Son 3,5 ayda yolsuzluk şüphelisi isimlerin tasfiye edilmesinin ardından, şimdi de kurultay delegelerinin baştan aşağı yenilenmesi için düğmeye basılıyor. Şaibeli delege yapısını tamamen sıfırlamayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, Yargıtay sürecinden önce yerel kongreleri tamamlamayı planlanıyor. Gözler, tarihi açıklamaların yapılacağı 9 Eylül tarihindeki başkent zirvesinde.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde başkentte düzenlenecek etkinliklerde yeni kongre takvimini kamuoyuna duyurmaya hazırlanıyor.
CHP'yi hırsızlardan ve rüşvetçilerden arındırma vaadiyle CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan 3,5 aylık sürede parti içinde yapısal dönüşüm gerçekleştirildi.
Teşkilatlar baştan aşağı yenilenirken, yolsuzluk iddialarına adı karışan milletvekilleri ve belediye başkanlarının büyük kısmı disiplin kurullarına sevk edildi.
Tasfiye sürecinin ardından söz konusu isimlerin çoğu partiden istifa ederek Yeni Parti'ye geçti.
ŞAİBELİ DELEGE YAPISI SIFIRLANIYOR
Partideki arınma hareketinin en kilit halkasını delege yapısının tamamen yenilenmesi oluşturuyor.
Açıklanacak yeni kongre süreciyle birlikte il ve ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak, kurultay delegeleri sıfırdan belirlenecek.
Bütün il ve ilçe başkanlarının başkentte bir araya geleceği 9 Eylül tarihinde, Kılıçdaroğlu siyaset kulislerinde uzun süredir merakla beklenen yol haritasını bizzat ilan edecek.
Böylece 2023 kurultayından bu yana tartışılan şaibeli delege yapısı tasfiye edilmiş olacak.
İSTİNAF KARARI SONRASI YENİ SÜREÇ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu kaybettiği 2023 kurultayına rüşvet iddiaları damga vurmuştu.
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerce delegenin oyunu maddi menfaat karşılığında satın aldığı yönündeki iddialar yargıya taşındı.
Hukuki sürecin devamında İstinaf Mahkemesi'nden çıkan mutlak butlan kararı ile bu iddiaların doğruluğu tescillendi.
Parti yönetiminin ana hedefi, Yargıtay'dan çıkması beklenen nihai karara kadar yerel kongre süreçlerini tamamlamak, ardından büyük kurultayı hızlı şekilde toplamak olarak belirlendi.