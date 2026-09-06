Filenin Sultanları'nın eski yıldızı Aysun Ayhan yıllar sonra anlattı: “Uğur Dündar, annemi çok ağlattı”
Türk voleybolunun ilk “Filenin Sultanları” arasında yer alan eski milli voleybolcu Aysun Ayhan, kariyerinin zirvesindeyken aldığı başını örtme ve voleybolu bırakma kararının ardından yaşadıklarını yıllar sonra anlattı. Ayhan, kararının ardından Uğur Dündar'ın yaptığı haber nedeniyle annesinin çok üzüldüğünü belirterek, “Uğur Dündar, annemi çok ağlattı” dedi. 2008'den bu yana gözlerden uzak yaşayan Ayhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen destek mesajını, ailesini ve voleybola dönüşünü de anlattı.
Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Aysun Ayhan, yıllar sonra sessizliğini bozdu. Kariyerinin zirvesindeyken, 31 yaşında voleybolu bırakıp başını örtme kararı alan eski milli oyuncu, kararının ardından yaşadıklarını anlattı. Ayhan'ın yıllar sonra yaptığı açıklamalarda en dikkat çeken sözleri ise Uğur Dündar'ın o dönem yaptığı haberle ilgili oldu. Eski milli voleybolcu, "Uğur Dündar, annemi çok ağlattı" diyerek o günlerde yaşananları anlattı.
VOLEYBOLUN ZİRVESİNDE RADİKAL KARAR
Fenerbahçe altyapısında 12 yaşında voleybola başlayan Aysun Ayhan, kariyerinde önemli başarılara imza attı. Türk voleybolunun ilk "Filenin Sultanları" arasında yer alan ve 31 yaşında, kariyerinin zirvesindeyken aldığı kararla voleybolu bırakan Ayhan, bu kararın uzun süredir içinde olduğunu söyledi.
"Beni bilenler, tanıyanlar bilir. Yakın arkadaşlarıma hep, 'Voleybolu bırakınca örtüneceğim, namazlarımı aksatmayacağım' derdim. Hatta son iki sene namaz kılarak oynadım. Havaalanında bazen hacı teyzelerle karşılaşırdım.İçimde hep vardı. Çok şükür Rabbime, niyetler..."
KARARINI KİMSEYE DANIŞMADI
Ayhan, voleybolu bırakma ve başını örtme kararını ailesine dahi danışmadığını belirterek, kararın tamamen kendisine ait olduğunu ifade etti.
"Hayır, kimseye danışmadım. Tamamen kendi kararımdı. Nalan Ural ablam çok üzüldü. Gerçekten çok üzülmüştü. Şimdi ona hak veriyorum. O anda tabii ki benim inancım ağır bastığı için başka hiçbir şey görmüyordum."
Eski milli voleybolcu, kariyerine devam edebilecek durumda olduğunu da vurguladı.
"Daha oynayabilirdim. Daha 31 yaşındaydım. İnsanlar kaç yaşına kadar oynuyor. Ameliyatlık bir sakatlığım olmadı. Aşillerim ağrıyordu. Bu da herhalde performansınızla alakalı. Özel hayatıma çok dikkat ederdim. Vitaminlerime, uykuma dikkat ederdim. Mesela ben yediden sonra hiçbir şey yemezdim."
"UĞUR DÜNDAR, ANNEMİ ÇOK AĞLATTI"
Aysun Ayhan, voleybolu bırakma kararının ardından yaşadığı en unutamadığı anlardan birinin Uğur Dündar'ın yaptığı haber olduğunu söyledi. O dönem annesiyle birlikte otururken yaşananları anlatan Ayhan, annesinin gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti.
"Hiç unutmuyorum. Annemle oturuyorduk yan yana. Annem başladı ağlamaya. 'Anne, niye ağlıyorsun?' Ben gülüyorum, annem ağlıyor. Tüm ailem 'kara çarşaflı'ymış! Bu 'kara' ifadesi ona ait, bana değil. Bizim ailemizden bir tane çarşaflı yok. 'Anne, böyle bir şey yok ki. Niye ağlıyorsun?' dedim. Ben kula bir şey anlatamam ki! Allah biliyor mu? Biliyor. Bitti."
TELEFONU HİÇ SUSMADI
Ayhan, voleybolu bırakma kararını açıkladığı gün telefonunun sürekli çaldığını ve yoğun tepkilerle karşılaştığını anlattı.
"Telefonum hiç susmuyordu. Radyo gibi, sürekli çalıyordu. Kimseye cevap vermedim."
ERDOĞAN'DAN "YALNIZ DEĞİLSİN" MESAJI
Aysun Ayhan, kararının ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine destek mesajı gönderdiğini de anlattı. Ayhan, o dönemde yaşadığı yoğun tepkilerin arasında gelen bu mesajın kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.
"Sonra Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın arayacağı iletildi. Dönemin Başbakanı, şu an Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın selamlarını iletti, sağ olsun. O zaman AK Parti'ye kapatma davası falan da vardı. 'Bir ihtiyaçları varsa biz her zaman yanındayız, kendini yalnız hissetmesin' demiş. Teşekkür ettim. Bir isteğim elbette olmadı. Ama o kadar tepkinin arasında gelen o telefon, benim için çok kıymetliydi."
2008'DEN BU YANA GÖZLERDEN UZAK
Voleybolu bıraktıktan sonra daha sakin bir yaşamı tercih eden Aysun Ayhan, evlendi ve üç çocuk annesi oldu. Uzun yıllar gözlerden uzak yaşayan eski milli oyuncu, hayatını ailesine adadı.
Ayhan, anneliğin hayatındaki en zor görevlerden biri olduğunu da esprili sözlerle anlattı.
"İnanın zor. Onlar da biliyorlar. Bazen 'İstifa ediyorum annelikten' diyorum."
Ardından sözlerine şöyle devam etti:
"Yani bence dünyanın en zor işi ne olursa olsun annelik. Voleybol oynarken şikâyet ediyorduk, 'Dinlenemiyoruz, çok yoruluyoruz' diyorduk. Şimdi diyorum ki, ben oynarken dinleniyormuşum, kendime vakit ayırabiliyormuşum."
KIZI ZEYNEP VOLEYBOL YOLUNDA
Aysun Ayhan'ın kızı Zeynep Dila da voleybola ilgi duyuyor. Eski milli voleybolcu, kızının gelişimini yakından takip ettiğini ancak onu Eczacıbaşı altyapısında deneyimli isimlere emanet ettiğini söyledi.
"Evet ama ben karışmıyorum. Ben Zeynep'i Eczacıbaşı kulübünün altyapısında Hüseyin Doğanyüz'e emanet ettim. 'Eti senin, kemiği benim' dedim. Hüseyin abinin tecrübesine çok güveniyorum. 'Senindir, en iyi şekilde yetiştireceksindir' dedim. Ben hiç karışmıyorum yine."
"ANNEMİN VURDUĞU TOPA KAMERA YETİŞEMİYOR"
Zeynep Dila ise annesinin eski maçlarını izlediğini ve özellikle smaçlarının hızından etkilendiğini söyledi.
"İzliyorum tabii ama o zamanın kalitesi şimdiki teknolojinin kalitesiyle aynı değil. Annemin vurduğu topa kamera yetişemiyor. 'Senin vurduğun topu göremiyorum ki anne, ne kadar hızlısın' diyorum."
Aysun Ayhan da kızının "tek ayak" vuruşunu öğrenmeye başladığını belirterek, "Tek ayaktan her şeyi öğreneceksin. Çalışacağız, çok çalışacağız" dedi.
YILLAR SONRA FİLENİN SULTANLARI'YLA BULUŞTU
Uzun yıllar sonra yeniden voleybol salonuna giden Aysun Ayhan, Filenin Sultanları'nın maçını Sinan Erdem Spor Salonu'nda izledi. Eski takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmenin kendisini duygulandırdığını söyleyen Ayhan, salona gitmek konusunda tereddüt ettiğini ancak sonrasında iyi ki gittiğini düşündüğünü anlattı.
"Sahada olmamak tabii ki... İlk Filenin Sultanları'ydık biz. 2003... Hatta biz soyunma odasında 'Ya biz mi oynasak, biz mi çıksak?' dedik. Öyle bir heyecan yaptık kızlarla."
"EDA ERDEM TAKIMI GÜZEL TOPARLIYOR"
Milli Takım'ı yakından takip ettiğini belirten Aysun Ayhan, takımın önemli isimlerinden Eda Erdem'e de övgüde bulundu.
"Vallahi takımda bizden kalan bir Eda'dır zaten. Hani baktığında hep bana diyorlar ya, 'Eda'ya bayrağı verdi, tek ayak' falan diye. Eda güzel toparlıyor takımı. Vargas da tabii ki doğal olarak iyi bir oyuncu. Onu da beğeniyoruz. Takımın genel olarak havası iyi zaten. Oyuncular iyiler."
Ayhan, Filenin Sultanları'nın başarılı bir turnuva geçireceğine inandığını belirterek, "İnşallah finali de alırsak güzel olur. Ülkemize bir madalya daha gelir, güzel olur" ifadelerini kullandı.
Haber: Serkan Ünlü