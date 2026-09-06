"Hiç unutmuyorum. Annemle oturuyorduk yan yana. Annem başladı ağlamaya. 'Anne, niye ağlıyorsun?' Ben gülüyorum, annem ağlıyor. Tüm ailem 'kara çarşaflı'ymış! Bu 'kara' ifadesi ona ait, bana değil. Bizim ailemizden bir tane çarşaflı yok. 'Anne, böyle bir şey yok ki. Niye ağlıyorsun?' dedim. Ben kula bir şey anlatamam ki! Allah biliyor mu? Biliyor. Bitti."

Aysun Ayhan, voleybolu bırakma kararının ardından yaşadığı en unutamadığı anlardan birinin Uğur Dündar'ın yaptığı haber olduğunu söyledi. O dönem annesiyle birlikte otururken yaşananları anlatan Ayhan, annesinin gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti.

"Sonra Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın arayacağı iletildi. Dönemin Başbakanı, şu an Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın selamlarını iletti, sağ olsun. O zaman AK Parti'ye kapatma davası falan da vardı. 'Bir ihtiyaçları varsa biz her zaman yanındayız, kendini yalnız hissetmesin' demiş. Teşekkür ettim. Bir isteğim elbette olmadı. Ama o kadar tepkinin arasında gelen o telefon, benim için çok kıymetliydi."

Aysun Ayhan, kararının ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine destek mesajı gönderdiğini de anlattı. Ayhan, o dönemde yaşadığı yoğun tepkilerin arasında gelen bu mesajın kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Telefonum hiç susmuyordu. Radyo gibi, sürekli çalıyordu. Kimseye cevap vermedim."



2008'DEN BU YANA GÖZLERDEN UZAK

Voleybolu bıraktıktan sonra daha sakin bir yaşamı tercih eden Aysun Ayhan, evlendi ve üç çocuk annesi oldu. Uzun yıllar gözlerden uzak yaşayan eski milli oyuncu, hayatını ailesine adadı.

Ayhan, anneliğin hayatındaki en zor görevlerden biri olduğunu da esprili sözlerle anlattı.

"İnanın zor. Onlar da biliyorlar. Bazen 'İstifa ediyorum annelikten' diyorum."

Ardından sözlerine şöyle devam etti: