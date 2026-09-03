Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özel ve İmamoğlu’na sert gönderme: “Benim hırsızım iyidir” diyenlerle mücadele edeceğiz
Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, “mutlak arınma” çıkışını sürdürdü. “‘Benim hırsızım iyidir’ diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz” diyen Kılıçdaroğlu, isim vermeden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti.
CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla hükümsüz sayılmasının ardından Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, "arınma" mesajlarına bir yenisini ekledi.
Yeni dönemin parolasını "Arınacağız, kazanacağız" olarak belirleyen Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı konuşmada siyasetteki yolsuzluk tartışmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
CHP İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"'Benim hırsızım iyidir' diyenlerle mücadele etmezseniz ülkeye adaleti getiremezsiniz. Ülkeye adaleti getirmenin temel yolu bunlarla mücadele etmektir."
ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA GÖNDERME
Kılıçdaroğlu'nun sözleri, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ile İBB yolsuzluk davasında tutuklu yargılanırken CHP üyeliğinden istifa edip Yeni Parti'ye katılan Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak değerlendirildi.
Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılan Özel, beraberindeki milletvekilleriyle Yeni Parti'yi kurmuştu. İmamoğlu da daha sonra 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti'ye geçmişti. Böylece İBB yolsuzluk davasındaki suçlamalara karşı İmamoğlu'na verilen siyasi destek de Özel'in kurduğu Yeni Parti çatısı altında devam etmişti.
"HIRSIZLARIN SAĞCISI SOLCUSU OLMAZ"
Kılıçdaroğlu, İBB yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik göndermesini konuşmasının devamında daha da sertleştirdi.
Uğur Mumcu'nun sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Katil katildir, katilin sağcısı solcusu olmaz. Uyuşturucu pazarlayanların sağcısı solcusu olmaz. Hırsızların sağcısı solcusu olmaz. Kim yanlış yapıyorsa kulağından tutup gerçek bir adalete teslim etmek zorundayız."
Kılıçdaroğlu'nun, "Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset dosyaları kapatma alanı değildir. Siyaset vurgun yeri değildir" sözleri de yolsuzluk suçlamaları karşısında hesap vermek yerine Yeni Parti çatısı altına sığınan İmamoğlu'na yönelik sert bir eleştiri olarak yorumlandı.
İMAMOĞLU'NA "AKLANIP GEL" DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu daha önce de İBB yolsuzluk davasına ilişkin iddianamenin görmezden gelinemeyeceğini belirtmişti.
İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmeyen Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere "İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?" sözleriyle karşılık vermişti.
Yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalan siyasetçilerin önce hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Aklanıp siyasete dönmeliler" demişti.
"CHP RÜŞVET ÇARKIYLA ANILAMAZ"
CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından arındırılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"CHP; rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur."
Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa karışanların makamına bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğini de şu sözlerle dile getirmişti:
"Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır."
MUTLAK BUTLANDAN MUTLAK ARINMAYA
Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan ikinci Kılıçdaroğlu döneminin merkezine "arınma" hedefi yerleşti. Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kurması, ardından Ekrem İmamoğlu'nun da bu partiye katılmasıyla CHP'deki ayrışma yeni bir boyut kazandı.
Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması, İBB yolsuzluk davasındaki suçlamaların parti değiştirilerek gündemden düşürülemeyeceği mesajı olarak değerlendirildi.