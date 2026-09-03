İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmeyen Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere "İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?" sözleriyle karşılık vermişti.

Kılıçdaroğlu daha önce de İBB yolsuzluk davasına ilişkin iddianamenin görmezden gelinemeyeceğini belirtmişti.

"CHP RÜŞVET ÇARKIYLA ANILAMAZ"

CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından arındırılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP; rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur."

Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa karışanların makamına bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğini de şu sözlerle dile getirmişti:

"Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır."