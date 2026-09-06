Böcek'e fuhuş soruşturmasında 3 tutuklama kararı... 20 kadına iş ve yardım vaadiyle tuzak! 8 mağdurdan şikayet
CHP’li Muhittin Böcek hakkında yürütülen fuhuş soruşturmasında skandal ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Savcılık koordinesinde yürütülen tahkikatta fuhşa aracılık eden şebeke deşifre edilirken, şüphelilerden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağlarına düşürdükleri 20 mağdur kadından 11 kişiyi işe alma vaadiyle, 9 kişiyi ev kirası, beyaz eşya ve aile yardımı yalanlarıyla tuzağa çeken çetenin kirli çarkı adli makamlarca belgelendi. 8 mağdur kadın savcılıkta şikayetçi oldu.
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adının merkezinde yer aldığı fuhuş soruşturmasında ortaya saçılan skandallar, belediye kaynaklarıyla örülen kirli istismar ağını gözler önüne serdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Muhittin Böcek hakkında yürütülen fuhuş soruşturması genişletilerek devam ediyor.
Yürütülen titiz adli tahkikat neticesinde, kadınların çaresizliğini fırsata çevirerek fuhşa aracılık ettiği belirlenen suç şebekesi deşifre edildi.
BELEDİYE İMKANLARI VE İŞ VAADİYLE İSTİSMAR TUZAĞI
İncelemelerde fuhuş batağına çekilmek istenen tam 20 mağdur kadın tespit edildi.
Şebekenin bu kadınları ağa düşürmek adına geliştirdiği yöntemler adli evraka girdi.
Belirlenen 20 mağdur kadından 11 kişiye belediye bünyesinde işe yerleştirilme vaadi verildiği tespit edildi.
Geriye kalan 9 mağdur kadının ise ev kirası ödemesi, beyaz eşya temini ve muhtaç durumdaki ailelerine düzenli maddi yardım ulaştırma vaatleriyle kandırılarak fuhşa yönlendirildiği belgelendi.
MAĞDUR KADINLARDAN SAVCILIĞA ŞİKAYET YAĞMURU
Böcek dosyasında derinleşen soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla dinlenen kadınlar, maruz kaldıkları baskı ve kandırılma sürecini adli makamlara aktardı.
Şu ana kadar ulaşılan 20 kadından 8'i, savcılık makamına bizzat müracaat ederek şikayetçi sıfatıyla kapsamlı ifade verdi.
Mağdur ifadelerinde, kendilerine sunulan iş ve geçim vaatlerinin fuhuş tuzağında araç olarak kullanıldığı açıkça belirtildi.