Böcek'e fuhuş soruşturmasında 3 tutuklama kararı... 20 kadına iş ve yardım vaadiyle tuzak! 8 mağdurdan şikayet

CHPli Muhittin Böcek iş vaadiyle Epsteinvari fuhuş ağı kurdu! Organizatör Tuğçe Güney: İki kadın daha itirafçı oldu

Geriye kalan 9 mağdur kadının ise ev kirası ödemesi, beyaz eşya temini ve muhtaç durumdaki ailelerine düzenli maddi yardım ulaştırma vaatleriyle kandırılarak fuhşa yönlendirildiği belgelendi.

Şebekenin bu kadınları ağa düşürmek adına geliştirdiği yöntemler adli evraka girdi.

BELEDİYE İMKANLARI VE İŞ VAADİYLE İSTİSMAR TUZAĞI

MAĞDUR KADINLARDAN SAVCILIĞA ŞİKAYET YAĞMURU

Böcek dosyasında derinleşen soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla dinlenen kadınlar, maruz kaldıkları baskı ve kandırılma sürecini adli makamlara aktardı.

Şu ana kadar ulaşılan 20 kadından 8'i, savcılık makamına bizzat müracaat ederek şikayetçi sıfatıyla kapsamlı ifade verdi.

Mağdur ifadelerinde, kendilerine sunulan iş ve geçim vaatlerinin fuhuş tuzağında araç olarak kullanıldığı açıkça belirtildi.