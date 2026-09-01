Antalya'da fuhuş çarkı! Muhittin Böcek'le birlikte olanı işe aldılar: Grup seks, ensest ve mide bulandıran iddialar
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek çıktı.
İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
FUHUŞ ÇARKI DEŞİFRE OLDU
Öte yandan Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediyesinde kurduğu fuhuş çarkı deşifre oldu.
BÖCEK'LE BİRLİKTE OLAN İŞİ KAPTI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi.
GRUP SEKS VE MİDE BULANDIRAN İDDİALAR
Soruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi.
TAKVİM AÇIKLIYOR: BELEDİYE ARACIYLA KOKAİN TAŞINDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan yolsuzluk ağından uyuşturucu bataklığı çıktı. Skandalı Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek Böcek'in WhatsApp konuşmaları ele verdi. Böcek eşinden belediyede işe soktuğu yeğeninin istifa etmesini istedi.
Bu durumu hiddetlenen Zuhal Böcek, eski eş Zeynep Kerimoğlu'nu öne sürüp, "Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla" şeklinde yanıt verdi.
Hızını alamayıp "Belediye arabasında kokain taşıdığına kadar her şeyin mesajı var" sözleriyle Gökhan Böcek'i tehdit etti.
İkiliye yapılan kokain testi ise pozitif çıktı.
Gökhan Böcek'in eşine "Bu mesajları okurlarsa çıkamam zaten" dediği görüldü.