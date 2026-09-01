Antalya'da fuhuş çarkı! Muhittin Böcek'le birlikte olanı işe aldılar: Grup seks, ensest ve mide bulandıran iddialar





Hızını alamayıp "Belediye arabasında kokain taşıdığına kadar her şeyin mesajı var" sözleriyle Gökhan Böcek'i tehdit etti.



İkiliye yapılan kokain testi ise pozitif çıktı.



Gökhan Böcek'in eşine "Bu mesajları okurlarsa çıkamam zaten" dediği görüldü.

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