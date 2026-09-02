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Antalya'da lağım patladı! Muhittin Böcek'in pedofili ağında "Rolexçi" sevgili bombası: Melek hamile kaldı hayatını yaşadı

CHP'li Muhittin Böcek hakkında başlatılan fuhuş soruşturmasında çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Böcek'in 17 yaşındaki kız çocuğu ve kardeşiyle 3 bin dolar karşılığında grup ilişki yaşadığı iddia edilirken, pedofilik fuhuş ağını Tuğçe Güney'in organize ettiği öne sürüldü. Dosyada yer alan "Melek hamile kaldı, hayatı değişti" şeklinde tanık beyanı ise çürümüşlüğün başka yüzünü gösterdi. Bahse konu Melek'in Muhittin Böcek'in lüks ev, araba ve Rolex aldığı sevgilisi Melek Kurukama olduğu değerlendiriliyor. Kurukama'nın Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiği öğrenildi.

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Antalya'da lağım patladı! Muhittin Böcek'in pedofili ağında "Rolexçi" sevgili bombası: Melek hamile kaldı hayatını yaşadı
CHP'li Muhittin Böcek'in Antalya'da kurduğu pedofilik fuhuş ağında mide bulandıran yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada çok çarpıcı bir tanık beyanı dosyaya girdi.

3 BİN DOLARA GRUP İLİŞKİ

Müşteki-mağdur ifadelerine göre, Böcek'in 17 yaşındaki kız çocuğu ve kardeşiyle 3 bin dolar karşılığında Konyaaltı'ndaki bir evde grup ilişki yaşadığı iddia edildi.

Antalya'da lağım patladı! Muhittin Böcek'in pedofili ağında "Rolexçi" sevgili bombası: Melek hamile kaldı hayatını yaşadı-2

"TUĞÇE GÜNEY ORGANİZE ETTİ"

Fuhuş çarkını organize eden isim ise Antalya Büyükşehir Belediyesinden çıktı. İtirafçı, Muhittin Böcek'e "Baba" diye hitap eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in ismini verdi.

Muhittin Böcek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)Muhittin Böcek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)

"Bize bu işi Tuğçe Güney'in organize ettiğini söylediler" diyen itirafçı şu ifadeleri kullandı:

Ben ve kardeşim Alvina, Konyaaltı'ndaki evde Muhittin Böcek'le grup olarak ilişkiye girdik. Biz oryantal kıyafetle dans ederken üzerimize yaklaşık 3.000 dolar para takıldı. Ekstra ödeme almadık.

BÖCEK: 16 YAŞINDA GÖRÜNÜYORSUN; ÇOCUK GİBİ OLMAN HOŞUMA GİTTİ

Böcek'in 17 yaşındaki çocuğa ilişki öncesi "Sen kaç yaşındasın, 16 yaşında gibi görünüyorsun, çocuk gibi olman hoşuma gitti" dediği de bir diğer iddia.

Antalya'da lağım patladı! Muhittin Böcek'in pedofili ağında "Rolexçi" sevgili bombası: Melek hamile kaldı hayatını yaşadı-3


BÖYLE AKIL VERDİ: BÖCEK'TEN HAMİLE KAL, HAYATINI YAŞA

CHP'li Böcek'in fuhuş ağına hizmet eden isimlerin istismar edilen genç kadına "Hamile kal hayatını yaşa" diye akıl verdiği öne sürüldü.

Dosyaya giren ifadelerde şu beyanlar yer aldı:

Kafana takma, ayda bir anca çağırır seni. Artık hayatın değişecek. Hatta hamile kalmaya çalış, seni yurt dışına gönderir, Melek hamile kaldı hayatı değişti.


"Melek hamile kaldı, hayatı değişti" şeklindeki beyan ise Antalya'da patlayan lağımın bir başka boyutunu gösterdi.

"HAMİLE KALDI, HAYATI DEĞİŞTİ" DENİLEN MELEK KİM?

"Hamile kaldı, hayatını yaşadı" denilen ismin ise Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde sevgilisi olduğu öne sürülen Melek Kurukama olduğu belirtiliyor.

Muhittin Böcek ve Melek KurukamaMuhittin Böcek ve Melek Kurukama

Böcek'in Kurukama'yı özel üniversitedeki eğitiminden sonra belediyede memur yaptığı, Audi A4 marka lüks otomobil, ev ve Rolex hediye ettiği ortaya çıktı.

Melek Kurukama, savcılık ifadesinde şu itiraflarda bulundu:

2015'te Muhittin Böcek ile aramızda gönül ilişkisi başladı. 2019'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanınca tekrar yanına aldı. Ancak aramızdaki gönül ilişkisi ve ileride evlenmemiz durumunda çok söz olur düşüncesiyle gitmek istemedim. Bana, 'KONTEV'e işe gir. Hem maaşını al hem de dedikodulardan uzak oluruz' dedi. Ben de kabul ettim. 2022'de buradan ayrılıp, Muhittin Böcek'e Antalya Büyükşehir Belediyesine geçmek istediğimi aktardım. 2023'te Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde 'Eğitmen' kadrosuyla sözleşmeli personel olarak işe başladım.

Belediye aracını makam aracı olarak değil, görevlerde kullanıyordum. Muhittin Böcek geçen yıl, aramızda uzun yıllardır süregelen gönül ilişkisi nedeniyle kendisinin kullandığı Audi A4 aracı hediye etti. Oturduğum ev de Muhittin Böcek'e ait. Kardeşim ve annemle yaşarken, Böcek'in teklifi üzerine o eve geçtim.

Böcek'in sevgilisine aldığı Rolex saatBöcek'in sevgilisine aldığı Rolex saat

ROLEX SAATE "NİŞAN HEDİYESİ" SAVUNMASI

Melek Kurukama, evinde yapılan aramada el konulan lüks marka saatin yaklaşık 1 yıl önce Muhittin Böcek tarafından 'nişan hediyesi' olarak verildiğini belirterek, hiç kullanmadığını söyledi.

Kurukama, Böcek'in tutuklu olduğu dönemde cezaevi görüşlerine gittiğini anlattı.

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