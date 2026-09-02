Antalya'da lağım patladı! Muhittin Böcek'in pedofili ağında "Rolexçi" sevgili bombası: Melek hamile kaldı hayatını yaşadı





"TUĞÇE GÜNEY ORGANİZE ETTİ"



Fuhuş çarkını organize eden isim ise Antalya Büyükşehir Belediyesinden çıktı. İtirafçı, Muhittin Böcek'e "Baba" diye hitap eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in ismini verdi.

Muhittin Böcek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



"Bize bu işi Tuğçe Güney'in organize ettiğini söylediler" diyen itirafçı şu ifadeleri kullandı:



Ben ve kardeşim Alvina, Konyaaltı'ndaki evde Muhittin Böcek'le grup olarak ilişkiye girdik. Biz oryantal kıyafetle dans ederken üzerimize yaklaşık 3.000 dolar para takıldı. Ekstra ödeme almadık.



BÖCEK: 16 YAŞINDA GÖRÜNÜYORSUN; ÇOCUK GİBİ OLMAN HOŞUMA GİTTİ



Böcek'in 17 yaşındaki çocuğa ilişki öncesi "Sen kaç yaşındasın, 16 yaşında gibi görünüyorsun, çocuk gibi olman hoşuma gitti" dediği de bir diğer iddia.