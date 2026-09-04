CHP'li Muhittin Böcek'in "pedofilik" sapkınlığına bir de şantaj eklendi: "Ters ilişki yoksa para yok"... Gökhan Böcek her şeyi biliyordu

CHP'li Muhittin Böcek hakkında başlatılan fuhuş soruşturmasında çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.



Böcek'in 17 yaşındaki kız çocuğu ve kardeşiyle 3 bin dolar karşılığında grup ilişki yaşadığı iddia edildi.



O dönem 17 yaşında olan ve istismar edilen genç kadının itirafları ise kan dondurdu.

CHP'li Muhittin Böcek'in 17 yaşındaki kız çocuğu ve kardeşiyle 3 bin dolar karşılığında grup ilişki yaşadığı iddia edildi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



KAN DONDURAN İTİRAFLAR



Muhittin Böcek'in Konyaaltı'nda ev açtığı ve kirasını ödediği genç kadın, "Böcek'le 7-8 kez bu evde cinsel ilişkiye girdik. Bu cinsel birlikteliklerde bana sürekli "Keşke 16 yaşında olsan" diyordu. Ayrıca ben botoks ya da dolgu yaptıracağımı söylediğimde çocuksu görüntümün kaybolacağını söyleyip karşı çıkıyordu" ifadelerini kullandı.



"KIZ ARKADAŞIN VARSA GETİR GRUP YAPALIM"



Aynı isim, Muhittin Böcek'in bir görüşmede kendisine "Kız arkadaşın varsa getir, grup yapalım" dediğini, ancak kendisinin kimseyi götürmediğini ifade etti.