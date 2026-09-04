CHP'li Muhittin Böcek'in "pedofilik" sapkınlığına bir de şantaj eklendi: "Ters ilişki yoksa para yok"... Gökhan Böcek her şeyi biliyordu
CHP'li Muhittin Böcek'in kurduğu pedofili ağı deşifre oldu. Dosyaya giren itiraflar kan dondururken, o dönem 17 yaşında olan ve kız kardeşiyle beraber istismar edilen genç kadın, uğradığı cinsel şantajı anlattı. Böcek'in kendisinden ters ilişki talep ettiğini, bunu reddedince "Maddi yardımı keserim" dediğini öne sürdü. Öte yandan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile ilgili bomba bir detay gün yüzüne çıktı. İtirafçı kadın "Bir keresinde Gökhan da evdeydi, benimle tokalaşıp gitti" dedi. Bu sözler Gökhan Böcek'in babasının kurduğu sapkın çarkı en başından beri bildiğini gösterdi.
CHP'li Muhittin Böcek hakkında başlatılan fuhuş soruşturmasında çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.
Böcek'in 17 yaşındaki kız çocuğu ve kardeşiyle 3 bin dolar karşılığında grup ilişki yaşadığı iddia edildi.
O dönem 17 yaşında olan ve istismar edilen genç kadının itirafları ise kan dondurdu.
KAN DONDURAN İTİRAFLAR
Muhittin Böcek'in Konyaaltı'nda ev açtığı ve kirasını ödediği genç kadın, "Böcek'le 7-8 kez bu evde cinsel ilişkiye girdik. Bu cinsel birlikteliklerde bana sürekli "Keşke 16 yaşında olsan" diyordu. Ayrıca ben botoks ya da dolgu yaptıracağımı söylediğimde çocuksu görüntümün kaybolacağını söyleyip karşı çıkıyordu" ifadelerini kullandı.
"KIZ ARKADAŞIN VARSA GETİR GRUP YAPALIM"
Aynı isim, Muhittin Böcek'in bir görüşmede kendisine "Kız arkadaşın varsa getir, grup yapalım" dediğini, ancak kendisinin kimseyi götürmediğini ifade etti.
"GÖKHAN BÖCEK EVDEYDİ BENİMLE TOKALAŞTI"
Başka bir görüşmede ise eve gittiğinde Gökhan Böcek'in de evde bulunduğunu, kendisiyle tokalaştıktan sonra evden ayrıldığını söyledi.
Şu itiraflarda bulundu:
Bir görüşmemizde ben eve gittiğimde Gökhan Böcek evdeydi. Ben eve girince benimle tokalaşıp ayrıldı. Bir süre sonra Muhittin Böcek benden ters ilişki talep etmeye başladı. Ben bunu reddedince ters ilişkiye girmediğim takdirde artık maddi yardımda bulunmayacağını söyledi.
HEM PEDOFİLİK EĞİLİM HEM CİNSEL ŞANTAJ: TERS İLİŞKİ YOKSA PARA YOK
Bu sözler Böcek'in pedofilik eğilimini gözler önüne serdi. Böcek'in 17 yaşındaki genç kızı "Ters ilişkiye girmezsen maddi desteği keserim" şeklinde şantaj yapması da dosyaya girdi.
GÖKHAN BÖCEK HER ŞEYİ BİLİYORDU
Ayrıca Gökhan Böcek'in babasının kurduğu sapkın çarkı başından sonuna bildiği ve göz yumduğu bu itiraflarla tescillendi.
İHA saldırısından kurtulan gemi boğazdan geçti
Kalın’dan Atina’da kritik temas!