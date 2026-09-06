Serhat Mustafa Kılıç’ın oyuncu arkadaşlarından netleşmemiş ölüm iddialarına tepki
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın İstanbul'daki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından sanat dünyasında üzüntü ve tepki bir arada yaşandı. Oyuncu arkadaşları Yıldıray Şahinler ve Şoray Uzun, Kılıç'ın vefatı sonrası sosyal medyada ortaya atılan iddialara ve yapılan yorumlara sert sözlerle karşı çıktı. Şahinler, son mesajlaşmalarına yönelik “yapay zekâ” iddialarına tepki gösterirken, Şoray Uzun ise resmi açıklama yapılmadan varsayımların gerçekmiş gibi sunulmaması gerektiğini vurguladı.
İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ani vefatı, sanat camiasını yasa boğdu. Kılıç'ın ölümünün ardından meslektaşları hem üzüntülerini dile getirirken hem de sosyal medyada dolaşıma sokulan doğrulanmamış iddialara tepki gösterdi.
Oyuncu Yıldıray Şahinler, merhum sanatçıyla son mesajlaşmasını paylaşmasının ardından "yapay zekâ" suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, Şoray Uzun da Kılıç'ın ölüm nedeni hakkında resmi makamların açıklamasının beklenmesi çağrısında bulundu.
YILDIRAY ŞAHİNLER SON MESAJLAŞMASINI PAYLAŞTI
Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı. Kılıç'ın meslektaşı ve dostu Yıldıray Şahinler de merhum oyuncuyla aralarındaki son mesajlaşmanın ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
Şahinler, duygu dolu paylaşımında Kılıç'a duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:
"Ahhhh Serhat! Ahh be kardeşim! Sana ne çok ihtiyacımız vardı. Çok büyük bir kayıp bu. Şahane bir insan, muhteşem bir oyuncu, tertemiz yürekli neşe kaynağı bir dost kaybettik. Çok özleyeceğim."
"YAPAY ZEKÂ" İDDİALARI TEPKİSİNİ ÇEKTİ
Şahinler'in paylaştığı mesajlaşma ekran görüntüsü kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, mesajların sahte olduğunu ve görsellerde yapay zekâ kullanıldığını öne sürdü.
Bu yorumların ardından sessizliğini bozan Yıldıray Şahinler, acılı gününde kendisine yöneltilen suçlamalara sert tepki gösterdi.
"PAYLAŞMAK İSTEMEDİĞİM MESAJLARI ÇIKARDIM"
Şahinler, mesajlaşmadaki bazı özel bölümleri paylaşmak istemediği için görüntüde düzenleme yaptığını belirterek, kendisine yöneltilen eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:
"Şu acılı halimizde bile yok yapay zekâ yok sahte diye b.kla püsürle uğraşan geri zekâlılara açıklayayım: Serhat'la yazışmamızda paylaşmak istemediğim iki mesajı çıkardım. Anladınız mı geri zekâlılar?
Başın sağ olsun demek çok mu zor? Sizin etkileşiminize mi ihtiyacım var sanıyorsunuz beyinsizler? Bakın bakayım ben burayı ne kadar umursuyorum, ne konuda yazıyorum. Resmen lağım çukurunda yüzüyorsunuz, herkesi de o çukura çekmeye çalışıyorsunuz."
Şahinler'in açıklamaları, Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından sosyal medyada yapılan yorumlara yönelik tartışmayı da beraberinde getirdi.
SERHAT MUSTAFA KILIÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Öte yandan Serhat Mustafa Kılıç, geçtiğimiz gün İstanbul Kağıthane'ye bağlı Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ölü bulundu.
Perşembe gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki oyuncunun kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç'ın evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Esmergül, hayatından endişe ettiği oyuncunun evine kendisinde bulunan anahtarla girdi.
SALONDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Özlem Esmergül, Serhat Mustafa Kılıç'ı salonda oturur halde hareketsiz buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ "ŞÜPHELİ ÖLÜM" OLARAK KAYDA GEÇTİ
Ani vefatı hem ailesini hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derin üzüntüye boğarken, Kılıç'ın evinde inceleme yapıldı.
Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen oyuncunun vücudunda yapılan ilk incelemelerde kesi, yara ve açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Kılıç'ın vefatı "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
LENF KANSERİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Perşembe gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Serhat Mustafa Kılıç'ın lenf kanseri olduğu da öğrenildi.
Ünlü oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kılıç'ın ani vefatının ardından meslektaşlarından çok sayıda taziye mesajı geldi.
ŞORAY UZUN'DAN SERT TEPKİ
Serhat Mustafa Kılıç'ın Seksenler dizisindeki rol arkadaşlarından Şoray Uzun da oyuncunun vefatının ardından gündeme gelen çeşitli iddialara tepki gösterdi.
Kılıç'ın kendisi için çok değerli bir arkadaş olduğunu belirten Uzun, özellikle resmi makamların açıklaması beklenmeden yapılan yorumların doğru olmadığını söyledi. Uzun ayrıca Kılıç'ın evinden çıkan görüntülere ilişkin paylaşımlara da tepki gösterdi.
"ÖLÜM NEDENİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ"
Şoray Uzun, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada Serhat Mustafa Kılıç'ın otopsi işlemlerinin tamamlandığını belirtti.
Uzun, cenazenin ailesi Ankara'dan geldikten sonra teslim alınacağını ve definle ilgili kararın ailesi tarafından verileceğini ifade etti.
Kılıç'ın ölüm nedeni hakkında konuşan Şoray Uzun, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Ancak varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmi açıklama yapılacaktır."
"MERHUMUN HATIRASINA SAYGISIZLIK ETMEMEK GEREKİYOR"
Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirten Şoray Uzun, doğruluğu kesinleşmeyen bilgilerin paylaşılmasına karşı çıktı.
Yasal süreç tamamlanmadan ve resmi makamlar tarafından açıklama yapılmadan konuyla ilgili kesin ifadeler kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Uzun, şu sözleri kullandı:
"Bir insan evinde ölü bulunduysa bunun bir prosedürü ve hukuki süreci vardır. Bu süreç tamamlanmadan ve resmi ağızdan açıklama yapılmadan konuyla ilgili fikirlerin paylaşılmamasını rica ediyorum. Serhat Kılıç ile ilgili bilgi kirliliği var. Bu bilgileri paylaşmak Serhat'ın ailesine de hatırasına da saygısızlık olur. Varsayımları gerçek gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor."
"ÇOK YETENEKLİ VE ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCUYDU"
Serhat Mustafa Kılıç'ın sanat dünyası için büyük bir kayıp olduğunu dile getiren Şoray Uzun, eski rol arkadaşını duygusal sözlerle anlattı.
Kılıç'ın başarılı bir tiyatro oyuncusu olduğunu belirten Uzun, "Çok yetenekli, çok yönlü ve çok iyi bir aktörü; çok iyi bir insanı, arkadaşımızı kaybettik. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi.
Şoray Uzun, Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık iki yıldır görüşemediğini de dile getirdi.
"HAYAT GERÇEKTEN KISA"
Yaşanan kaybın kendisini derinden etkilediğini belirten Şoray Uzun, insanların sevdikleriyle görüşmeyi ertelememesi gerektiğini vurguladı.
Uzun, duygusal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hep böyle olur ya; 'Yarın görüşürüz, öbür gün ararım' dersiniz. Hâlbuki hayat gerçekten kısa, ölüm çok ani. Sevdiğiniz kim varsa ertelemeden, ötelemeden arayın. Buluşun, görüşün."
Serhat Mustafa Kılıç'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeninin resmi süreç ve yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.