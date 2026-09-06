Bu yorumların ardından sessizliğini bozan Yıldıray Şahinler, acılı gününde kendisine yöneltilen suçlamalara sert tepki gösterdi.

Şahinler'in paylaştığı mesajlaşma ekran görüntüsü kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, mesajların sahte olduğunu ve görsellerde yapay zekâ kullanıldığını öne sürdü.

Şahinler'in açıklamaları, Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatının ardından sosyal medyada yapılan yorumlara yönelik tartışmayı da beraberinde getirdi.

Başın sağ olsun demek çok mu zor? Sizin etkileşiminize mi ihtiyacım var sanıyorsunuz beyinsizler? Bakın bakayım ben burayı ne kadar umursuyorum, ne konuda yazıyorum. Resmen lağım çukurunda yüzüyorsunuz, herkesi de o çukura çekmeye çalışıyorsunuz."

"Şu acılı halimizde bile yok yapay zekâ yok sahte diye b.kla püsürle uğraşan geri zekâlılara açıklayayım: Serhat'la yazışmamızda paylaşmak istemediğim iki mesajı çıkardım. Anladınız mı geri zekâlılar?

Şahinler, mesajlaşmadaki bazı özel bölümleri paylaşmak istemediği için görüntüde düzenleme yaptığını belirterek, kendisine yöneltilen eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

Perşembe gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki oyuncunun kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç'ın evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Esmergül, hayatından endişe ettiği oyuncunun evine kendisinde bulunan anahtarla girdi.

Ünlü oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kılıç'ın ani vefatının ardından meslektaşlarından çok sayıda taziye mesajı geldi.

Perşembe gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Serhat Mustafa Kılıç'ın lenf kanseri olduğu da öğrenildi.

Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen oyuncunun vücudunda yapılan ilk incelemelerde kesi, yara ve açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Kılıç'ın vefatı "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ani vefatı hem ailesini hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derin üzüntüye boğarken, Kılıç'ın evinde inceleme yapıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Özlem Esmergül, Serhat Mustafa Kılıç'ı salonda oturur halde hareketsiz buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

ŞORAY UZUN'DAN SERT TEPKİ

Serhat Mustafa Kılıç'ın Seksenler dizisindeki rol arkadaşlarından Şoray Uzun da oyuncunun vefatının ardından gündeme gelen çeşitli iddialara tepki gösterdi.

Kılıç'ın kendisi için çok değerli bir arkadaş olduğunu belirten Uzun, özellikle resmi makamların açıklaması beklenmeden yapılan yorumların doğru olmadığını söyledi. Uzun ayrıca Kılıç'ın evinden çıkan görüntülere ilişkin paylaşımlara da tepki gösterdi.

"ÖLÜM NEDENİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ"

Şoray Uzun, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada Serhat Mustafa Kılıç'ın otopsi işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Uzun, cenazenin ailesi Ankara'dan geldikten sonra teslim alınacağını ve definle ilgili kararın ailesi tarafından verileceğini ifade etti.

Kılıç'ın ölüm nedeni hakkında konuşan Şoray Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Ancak varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmi açıklama yapılacaktır."