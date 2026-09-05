MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kalıcı istikrar için korunması fakat aksayan yönlerinin yeni anayasa ile revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, siyasi partiler ile seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin sivil toplum ve akademisyenlerin katılımıyla şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te sağlanan 467 oyluk mutabakatın toplumsal kaynaşmayı hızlandırdığını belirten MHP lideri, DEM Parti ile yaşanan el sıkışma sürecinin insani vazife olduğunu ifade etti.

Amedspor ile ilgili yorumunu tekrar eden Bahçeli, spora kimlik siyaseti karıştırılmasına ile Türk milletinin dini değerlerinin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Habertürk'e verdiği beyanatta Bahçeli, dış politikada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması'nın İslam dünyasını Batı karşısında güçlü merkeze dönüştürecek tarihi adım olduğunu kaydetti.

SİSTEMİN SAĞLIKLI İŞLEMESİ İÇİN YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR

Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı olduğunu belirten MHP lideri Devlet Bahçeli, bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan yapının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu vurguladı.

Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesinin önemine dikkat çeken Bahçeli, "Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için anayasaya ihtiyaç vardır." dedi.

Seçim kanunu ile siyasi partiler kanununda yapılması planlanan değişikliklere değinen MHP lideri, her iki alanda sistemi güçlendirecek ve aksamaları giderecek adımlar üzerinde müzakere edilmesi gerektiğini aktardı.

Sadece siyaset kurumunun değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlar ile akademisyenlerin yan yana gelerek konuyu ele alması gerektiğini anlatan Bahçeli, "Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır." diye konuştu.

467 SÜRPRİZ OLDU

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendiren Bahçeli, sürecin başından itibaren ciddi sıkıntıyla karşılaşmadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda önemli mesafeler aldığını hatırlatan Bahçeli, 1 Ekim 2024 tarihinde TBMM'nin açılışında DEM Parti sıralarına giderek el sıkışmasının arka planını anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis çatısı altında iktidarla muhalefetin iş birliği yapmasına yönelik çağrısını hatırlatan Bahçeli, "Biz bir yanıyla Sayın Cumhurbaşkanının Meclise yönelik çağrısının gereğini yerine getirmiş olduk. Diğer yandan insani vazifeyi yerine getirdik. Evet o günden sonra çok konuşulup tartışıldı. Sonra belirttiğiniz tarihte DEM Parti Grubunda PKK'nın kendisini feshetmesi, silah bırakma çağrısında bulunulmasını talep ettik. Sonrasında süreç hızlandı. İmralı'ya heyetler gitti. Çeşitli temaslar oldu. Bize gelenler oldu. O günlerde başlayan bu konuşmalar süreci verimli noktaya getirdi." ifadelerini kullandı.

Meclis çatısı altında kurulan komisyonun kahir ekseriyetin katılımıyla yola çıktığını aktaran Bahçeli, Çerçeve Yasa'nın 467 evet oyuyla kabul edilmesine ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İfade ettiğiniz gibi komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine, dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan husustur."

Bu mutabakatın sahaya yansıdığını bildiren Bahçeli, Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki aşiret liderleri, kanaat önderleri ile toplumun farklı kesimlerinden partisine akın akın ziyaretler gerçekleştiğini paylaştı.

SPORU KİMLİKLE EŞLEŞTİRMEK GAFLETTİR

Amedspor üzerinden yapılan tartışmalara değinen Bahçeli, tribünlerdeki hareketliliğin maksatlı kullanılmasına yönelik endişeleri olduğunu belirterek, "Ne olduğu belirsiz araştırma üzerinden siyasetin, sporun, kimliğin iç içe girdiğini söylemek, sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir. Siyasi görüşü etnik kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun spor birleştiren, bütünleştiren herkesi kucaklaması gereken aktivitedir. Kimlikle bütünleştirme çabaları Türkiye'yi farklı yere götürür. Karşılıklı tepkilerle bazı konular tekrar tehlikeli boyutlar kazanabilir." diye konuştu.

O ANKETLER 5. KOL FAALİYETİ Son günlerde yayımlanan kamuoyu araştırmalarını eleştiren Bahçeli, anket firmalarının sağlam kanuni düzenlemeyle ele alınması gerektiğini savundu. Türkiye'deki dini hayata dair iddialar içeren başka ankete tepki gösteren Bahçeli, "İslami araştırma adı altında Türk milletini köksüz, kişiliksiz, dinsiz toplum gibi göstermenin büyük saptırma ile beşinci kol faaliyeti olduğunu" söyledi.

TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİ MERKEZE TAŞIR

Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı stratejik adıma benzeten Bahçeli, 57 Müslüman ülkenin muazzam nüfuslara ile yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen potansiyellerini değerlendiremediğini kaydetti.

Batı karşısında lider ülke çıkarılamadığına işaret eden Bahçeli, söz konusu ittifakın genişleme eğiliminde olmasının öneminin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Atılan adımlar önemli, Pakistan ile Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir."