Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre, son 24 yılda Antalya'nın kültür ve turizm sektörüne yapılan yatırım tutarı 19,2 milyar liraya ulaştı. Bu süreçte kentteki işletme belgeli konaklama tesisi sayısı 2002 yılındaki 523 seviyesinden 2 bin 709'a, yatak kapasitesi ise 150 bin 955'ten 619 bin 644'e çıktı. Ayrıca Ersoy, COP31 hazırlıkları çerçevesinde yaklaşık 38 kilometrelik yeni yol imalatının bittiğini duyurdu. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'de yaklaşık 100 bin ziyaretçi beklediklerini belirterek EXPO 2016 alanının kalıcı bir fuar ve kongre merkezine dönüştürüldüğünü kaydetti.

COP 31 9-20 KASIM'DA ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türk turizminin kalbi Antalya, tesisleşmeden altyapıya, ulaşımdan kültür yatırımlarına uzanan çalışmalarla uluslararası büyük organizasyonların tercihi olan merkezlerden biri hâline gelirken şehrin ulaşım ağına kazandırılan yeni yollar da hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da düzenlenen yol açılış programına katıldı.

Açılışta; AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Atay Uslu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, Serap Yazıcı Özbudun, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Başkanı Sadullah Güneş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Ömer Bulut, Burak Demiralp ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan de yer aldı. Programda konuşan Bakan Ersoy, Antalya'ya yapılan yatırımların, hayata geçirilen projelerin ve farklı bakanlıkların ortak vizyonla şehre kazandırdığı eser ve hizmetlerin Antalya'yı uluslararası büyük organizasyonların tercihi olan bir merkez konumuna taşıdığını söyledi.

Bu gelişmenin bir tezahürü olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst düzey karar organı olan 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliği, Emine Erdoğan'ın sosyal liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında bütün insanlığı tehdit eden en büyük sorunların masaya yatırılacağını ifade etti.

COP31'in hem Türkiye için hayırlı olmasını hem de sorumluluk sahasındaki sorunlara ilişkin ciddi bir fikir, iletişim ve çözüm masası olarak insanlığa ve dünyaya hizmet etmesini temenni eden Ersoy, Antalya'nın yükselişinde tesisleşmedeki kalite ve kapasite, güçlü altyapı hamleleri ile ulaşım ağının çeşitliliği ve konforunun önemli rol oynadığını vurguladı.

SON 24 YILDA 19,2 MİLYAR TL YATIRIM

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya'ya çok yönlü bir bakış açısıyla hizmet verdiklerini belirten Bakan Ersoy, "Son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptık." dedi.