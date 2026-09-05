Özel, "Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek." dedi.

Yanındakilerin uyarısıyla hatasını fark eden Özel, " İyi... Yeni Parti. İyi... Musavvat Bey, selam olsun. Bu da bizden olsun yani." dedi.

DAHA ÖNCE DE İLÇE BAŞKANI KARIŞTIRMIŞTI

Parti isminin karıştırılması olayı daha önce de yaşanmıştı. Yeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin açılışında konuşma yaptığı sırada kendi partisinin adını karıştırarak bir gafa imza atmıştı.

30 Ağustos'ta kürsüye çıkan Sarıtaş, Yeni Parti diyeceğine "İYİ Parti" demiş, yanındaki partililerin uyarısıyla durumun farkına varmıştı. Sarıtaş, hatasını düzeltmeye çalışırken "Pardon, Yeni Parti... Bu dil sürçmesi çok fazla oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'İN TARİHİ GAFI

Özgür Özel, Trabzon'daki esnaf ziyareti sırasında İstanbul'un fethi için "1483" ifadesini kullanmıştı. Çevresindekilerin uyarısıyla tarih hatasını düzelten Özel "1453" diyerek konuşmasına devam etmişti.