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Özgür Özel’den yine gaf: Kendi partisinin adını unutup "İyi Parti" dedi

CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, Edirne’deki konuşmasında kendi partisinin adını unutarak, "İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. " dedi. Özel yanındakilerin uyarısıyla "Yeni Parti" diyerek düzeltme yaptı. Daha önce de partinin Kadıköy ilçe başkanı aynı gafa imza atmıştı.

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Özgür Özel’den yine gaf: Kendi partisinin adını unutup "İyi Parti" dedi

CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, Edirne'de katıldığı programda partisinin üye sayısının arttığını savunurken kendi partisinin adını unuttu.

Eline mikrofonu alan Özel, Yeni Parti yerine "İyi Parti" ifadesini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Özel, "Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek." dedi.

Video Oynatma İkonu Özgür Özel kendi partisinin adını unuttu!

Yanındakilerin uyarısıyla hatasını fark eden Özel, "İyi... Yeni Parti. İyi... Musavvat Bey, selam olsun. Bu da bizden olsun yani." dedi.

Özgür Özel’den yine gaf: Kendi partisinin adını unutup "İyi Parti" dedi-2

DAHA ÖNCE DE İLÇE BAŞKANI KARIŞTIRMIŞTI
Parti isminin karıştırılması olayı daha önce de yaşanmıştı. Yeni Parti Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin açılışında konuşma yaptığı sırada kendi partisinin adını karıştırarak bir gafa imza atmıştı.

30 Ağustos'ta kürsüye çıkan Sarıtaş, Yeni Parti diyeceğine "İYİ Parti" demiş, yanındaki partililerin uyarısıyla durumun farkına varmıştı. Sarıtaş, hatasını düzeltmeye çalışırken "Pardon, Yeni Parti... Bu dil sürçmesi çok fazla oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Parti’de kürsü gafı: Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin adını karıştırdıYeni Parti’de kürsü gafı: Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, partisinin adını karıştırdı

ÖZEL'İN TARİHİ GAFI


Özgür Özel, Trabzon'daki esnaf ziyareti sırasında İstanbul'un fethi için "1483" ifadesini kullanmıştı. Çevresindekilerin uyarısıyla tarih hatasını düzelten Özel "1453" diyerek konuşmasına devam etmişti.

Özgür Özelden tarihi gaf: İstanbulun fethi için 1483 dedi uyarı gelince düzelttiÖzgür Özelden tarihi gaf: İstanbulun fethi için 1483 dedi uyarı gelince düzeltti

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