Casperlar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yeni dava: 51 çocuk hakkında 17 suçtan iddianame
"Casperlar" olarak bilinen suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yeni soruşturma tamamlandı. İstanbul'un 12 ilçesindeki 3 maktul ve 28 mağdur-müştekiye yönelik 22 eylemin incelendiği dosyada, 30'u tutuklu toplam 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.
Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen yeni soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 30'u tutuklu toplam 51 çocuk hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.
Dosyada çocuklara 17 farklı suç isnat edildi. Soruşturmanın İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen toplam 22 eylemi kapsadığı bildirildi.
22 EYLEM SORUŞTURULDU
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Çocuk Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul'un Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirildiği ileri sürülen eylemler incelendi.
Dosyada 3 maktul ve 28 mağdur-müştekiye yönelik toplam 22 eylemin bulunduğu açıklandı.
Soruşturma kapsamında olaylarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 30'u tutuklu toplam 51 çocuk hakkındaki işlemler tamamlandı.
51 ÇOCUĞA 17 FARKLI SUÇ İSNADI
Hazırlanan iddianamede çocuklara 17 farklı suç kapsamında çeşitli isnatlar yöneltildi.
Bunlar arasında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgütün veya amacının propagandasını yapma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçları bulunuyor.
İddianamenin kabul edilmesiyle çocuklar hakkında kamu davası açıldı.
CASPERLAR'A YÖNELİK SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen daha geniş kapsamlı soruşturmalarda, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yapılanmanın "Hamuş" kod adlı İsmail Atız tarafından yönetildiği iddia ediliyor.
Başsavcılığın daha önceki açıklamalarında yapılanmaya "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütü" suçlaması yöneltilmiş; örgüt üyeleri hakkında öldürme, öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tehdit, yaralama, hırsızlık ve silah suçları dahil çok sayıda isnada yer verilmişti.
ÇOCUKLARI EYLEMLERDE KULLANDIKLARI İDDİASI
"Casperlar"a yönelik soruşturmalarda çocukların örgüt faaliyetlerinde kullanıldığı iddiası daha önce hazırlanan iddianamelere de yansıdı.
Ocak ayında ortaya çıkan iddianame ayrıntılarında, yapılanmanın özellikle motosiklet kullanabilen 18 yaşından küçük çocuklar ile gençleri çeşitli eylemlerde kullandığı öne sürüldü.
İddianamede çocuk ve gençlere eylemlere katılmaları karşılığında 10 bin ile 50 bin lira arasında para verileceğinin vaat edildiği belirtildi.
Çocuklara para dışında motosiklet, silah ve uyuşturucu madde gibi unsurların da vaat edildiği; bazı çocukların örgütle bağının devam etmesi için kalacak yer, kıyafet ve cep telefonu temin edildiği iddianamede yer aldı.
DAHA ÖNCE DE ÇOCUKLAR HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI
Örgütün çocuk yapılanmasına ilişkin bu dosya ilk değil.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen daha önceki soruşturmada 18 yaşından küçük 57 çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 68 kişi hakkında dava açılmıştı.
Söz konusu dosyada 41 eylem ve 66 mağdur bulunurken 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylar da iddianameye girmişti. Soruşturma kapsamında 38 çocuğun tutuklu olduğu bildirilmişti.
Yeni dosya ise 51 çocuk, 30 tutuklu, 22 eylem ve 17 farklı suç başlıklarıyla önceki davadan ayrı bir soruşturma kapsamında yürütüldü.