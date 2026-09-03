Casperlar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yeni dava: 51 çocuk hakkında 17 suçtan iddianame

CASPERLAR'A YÖNELİK SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen daha geniş kapsamlı soruşturmalarda, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yapılanmanın "Hamuş" kod adlı İsmail Atız tarafından yönetildiği iddia ediliyor.

Başsavcılığın daha önceki açıklamalarında yapılanmaya "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütü" suçlaması yöneltilmiş; örgüt üyeleri hakkında öldürme, öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tehdit, yaralama, hırsızlık ve silah suçları dahil çok sayıda isnada yer verilmişti.

ÇOCUKLARI EYLEMLERDE KULLANDIKLARI İDDİASI

"Casperlar"a yönelik soruşturmalarda çocukların örgüt faaliyetlerinde kullanıldığı iddiası daha önce hazırlanan iddianamelere de yansıdı.

Ocak ayında ortaya çıkan iddianame ayrıntılarında, yapılanmanın özellikle motosiklet kullanabilen 18 yaşından küçük çocuklar ile gençleri çeşitli eylemlerde kullandığı öne sürüldü.

İddianamede çocuk ve gençlere eylemlere katılmaları karşılığında 10 bin ile 50 bin lira arasında para verileceğinin vaat edildiği belirtildi.

Çocuklara para dışında motosiklet, silah ve uyuşturucu madde gibi unsurların da vaat edildiği; bazı çocukların örgütle bağının devam etmesi için kalacak yer, kıyafet ve cep telefonu temin edildiği iddianamede yer aldı.