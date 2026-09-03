Manisa sallandı! 3 Eylül 2026 AFAD son depremler listesi
AFAD verilerine göre Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AFAD'dan alınan son verilere göre Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti. Deprem İzmir dahil olmak üzere çevre illerden hissedildi.
MANİSA'DA 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 13.20'de gerçekleşen depremin derinliği 8,52 kilometre olarak ölçüldü.
3 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Deprem Verileri
Tarih(TS)
Enlem
Boylam
Derinlik(Km)
Tip / Büyüklük / Yer / Deprem Id
2026-09-03 13:20:48
38.77533
27.144
8.52
MW · 3.7 · Yunusemre (Manisa)
2026-09-03 12:41:18
40.00533
27.024
7.0
ML · 1.3 · Çan (Çanakkale)
2026-09-03 12:38:58
38.19183
38.717
7.12
ML · 1.0 · Pütürge (Malatya)
2026-09-03 12:31:49
38.121
38.47633
7.0
ML · 0.6 · Sincik (Adıyaman)
2026-09-03 12:28:34
37.58133
29.225
7.0
ML · 1.0 · Serinhisar (Denizli)
2026-09-03 12:08:24
41.633
27.6795
7.0
ML · 0.9 · Vize (Kırklareli)
2026-09-03 11:57:19
41.6875
27.68567
7.0
ML · 1.0 · Vize (Kırklareli)
2026-09-03 11:47:50
39.14883
28.27
7.37
ML · 1.1 · Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-03 11:40:52
39.2965
41.95067
22.59
ML · 1.7 · Karaçoban (Erzurum)
2026-09-03 11:34:45
38.992
28.7495
25.2
ML · 0.8 · Demirci (Manisa)
2026-09-03 11:06:27
39.94567
33.9045
0.84
ML · 0.8 · Delice (Kırıkkale)
2026-09-03 11:03:51
37.917
38.45883
3.29
ML · 1.2 · Merkez (Adıyaman)
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel