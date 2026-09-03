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Manisa sallandı! 3 Eylül 2026 AFAD son depremler listesi

AFAD verilerine göre Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Manisa sallandı! 3 Eylül 2026 AFAD son depremler listesi

AFAD'dan alınan son verilere göre Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti. Deprem İzmir dahil olmak üzere çevre illerden hissedildi.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve AFAD'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve AFAD'dan alınmıştır.)

MANİSA'DA 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 13.20'de gerçekleşen depremin derinliği 8,52 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREME EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ
AFAD'ın paylaşılan verilerine göre depremin merkezine en yakın yerleşim yerleri arasında Düzlen, Otmanlar, Durasıllı, Karakuzu ve Dazyurt bulunuyor.
Depreme en yakın yerleşim merkezi ise yaklaşık 0,54 kilometre mesafedeki Düzlen olarak kayıtlara geçti.
DEPREMİN MERKEZİNE EN YAKIN İLLER
Depremin merkez üssüne en yakın il merkezleri arasında Manisa yaklaşık 30 kilometre, İzmir ise yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
AFAD verilerinde Balıkesir, Aydın ve Çanakkale de merkez üssüne yakın iller arasında yer aldı.
İL MERKEZLERİNE YAKLAŞIK UZAKLIK
Manisa yaklaşık 30 km
İzmir yaklaşık 40 km

Manisa sallandı! 3 Eylül 2026 AFAD son depremler listesi-3

3 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem Verileri
Tarih(TS)
Enlem
Boylam
Derinlik(Km)
Tip / Büyüklük / Yer / Deprem Id
2026-09-03 13:20:48
38.77533
27.144
8.52
MW · 3.7 · Yunusemre (Manisa)
2026-09-03 12:41:18
40.00533
27.024
7.0
ML · 1.3 · Çan (Çanakkale)
2026-09-03 12:38:58
38.19183
38.717
7.12
ML · 1.0 · Pütürge (Malatya)
2026-09-03 12:31:49
38.121
38.47633
7.0
ML · 0.6 · Sincik (Adıyaman)
2026-09-03 12:28:34
37.58133
29.225
7.0
ML · 1.0 · Serinhisar (Denizli)
2026-09-03 12:08:24
41.633
27.6795
7.0
ML · 0.9 · Vize (Kırklareli)
2026-09-03 11:57:19
41.6875
27.68567
7.0
ML · 1.0 · Vize (Kırklareli)
2026-09-03 11:47:50
39.14883
28.27
7.37
ML · 1.1 · Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-03 11:40:52
39.2965
41.95067
22.59
ML · 1.7 · Karaçoban (Erzurum)
2026-09-03 11:34:45
38.992
28.7495
25.2
ML · 0.8 · Demirci (Manisa)
2026-09-03 11:06:27
39.94567
33.9045
0.84
ML · 0.8 · Delice (Kırıkkale)
2026-09-03 11:03:51
37.917
38.45883
3.29
ML · 1.2 · Merkez (Adıyaman)
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