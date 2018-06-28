Süleymancıların kamuoyuna, seçimde Cumhur İttifakı'nı (AK Parti-MHP) destekleyeceği imajı vermesine karşın, cemaat mensuplarına gizliden gizliye İYİ Parti ve Meral Akşener'in desteklenmesi yönünde telkinler yaptığı ortaya çıktı.

Alihan Kuriş önderliğindeki Süleymancılar cemaatinin üst kademe yöneticilerinin, Akşener'i destekleme kararının cemaat içerisinde deprem etkisi yarattığı da ortaya çıktı.

Kendisine "Akşener'e oy verin" talimatı iletilen bir cemaat mensubu, Süleymancılar cemaatinin "büyüklerinden" Süleyman isimli şahıs ile görüşmesinde olayın mahiyeti hakkında bilgi talep etti.

Akşener'e oy vermek istemeyen vatandaş, cemaat büyüğüne isyan ederek, "FETÖ bizi parayla satın aldı, sakın bana dini bir gerekçe söyleme" çıkışında bulundu.





İYİ PARTİ'YE DESTEK VAAZI

Süleymancılar'ın 24 Haziran'da İyi Parti'ye desteğine ilişkin yeni ses kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor. Vakıf genel merkezlerinde İyi Parti'ye destek verilmesi yönünde talimat dağıtılmasının yanı sıra cemaatin sohbetlerinde de İyi Parti vaazları yapıldı.