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'dan sinsi taktik! Şok ses kaydı: bizi satın almış

'ın lerde yaptıkları sinsi plan ses kayıtlarına yansıdı. İşte 'nün İP'ine sarılan Süleymancılar'ın kirli kumpasını deşifre eden ses kayıtları...

Süleymancılardan FETÖ taktiği

ın kamuoyuna, de Cumhur İttifakı'nı (AK Parti-MHP) destekleyeceği imajı vermesine karşın, cemaat mensuplarına gizliden gizliye İYİ Parti ve 'in desteklenmesi yönünde telkinler yaptığı ortaya çıktı.

Alihan Kuriş önderliğindeki Süleymancılar cemaatinin üst kademe yöneticilerinin, Akşener'i destekleme kararının cemaat içerisinde deprem etkisi yarattığı da ortaya çıktı.

Kendisine "Akşener'e oy verin" talimatı iletilen bir cemaat mensubu, Süleymancılar cemaatinin "büyüklerinden" Süleyman isimli şahıs ile görüşmesinde olayın mahiyeti hakkında bilgi talep etti.

Akşener'e oy vermek istemeyen vatandaş, cemaat büyüğüne isyan ederek, " bizi parayla satın aldı, sakın bana dini bir gerekçe söyleme" çıkışında bulundu.



İYİ PARTİ'YE DESTEK VAAZI
Süleymancılar'ın 'da İyi Parti'ye desteğine ilişkin yeni ses kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor. Vakıf genel merkezlerinde İyi Parti'ye destek verilmesi yönünde talimat dağıtılmasının yanı sıra cemaatin sohbetlerinde de İyi Parti vaazları yapıldı.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 14:55
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