Cemaat yönetimi tarafından yapılan "İYİ Parti'ye oy verin" çağrıları Süleymancılar arasında krize neden oldu. Uzun süredir iç kavgaların ve kopuşların yaşandığı bilinen cemaatte son bir ses kaydı daha gündeme bomba gibi düştü.



Söz konusu kayıt cemaatteki çarpık zihniyeti ve kopuşu gözler önüne seriyor. Şok ses kaydında cemaatin yöneticilerinden Bestami isimli bir şahıs yaklaşan kurban bayramı nedeniyle Ramazan adlı cemaat mensubunu arayarak kurban kesmesini talep ediyor.



Cemaat mensubunun bu talebe yanıtı ise sert oluyor. Telefon konuşmasında Süleymancılar cemaati yönetiminin İYİ Parti'ye destek istemesine tepki gösteren Ramazan isimli kişi, Süleymancılar lideri Alihan Kuriş'i eleştirerek, "Alihan Kuriş gitsin Meral Akşener'den istesin. 15 Temmuz'da burunlarını dışarı çıkartmadılar." diyor.

İşte bu noktada Süleymancılar cemaati yöneticisi Bestami'den skandal bir yorum geliyor. Bestami isimli şahıs, cemaati eleştiren vatandaşa, "Aptal herif bir şey için dünyayı karartma lan! Git seni kurtarsın Tayyip." yanıtını veriyor.



İŞTE CEMAATTEKİ ÇÖZÜLMEYİ ORTAYA ÇIKARAN O KONUŞMA:

- Selamün aleyküm

+ Aleykümselam; Bestami ağabey

- Ramazan nasılsın. Baban nasıl şimdi?

+ Sağolasın ağabey. Çalışıyoruz ya.

- İyi. Allah yardımcınız olsun. Allah kazadan beladan korusun.

+ Sen ne yapıyorsun ağabey?

- İyi. Biz de ne yapalım. Terliyoruz, çalışıyoruz. Karınlarımızı doyuruyoruz.

+ İyi Allah kolaylık versin.

- Olduğu gibi devam ediyoruz. Allaha şükürler olsun. Amin cümlemize kardeşim. Allah razı olsun. Ramazan'ım ben ne diyecektim ya.

+ Buyur ağabey.

- Bir kurban kessek, babanlarla.

+ Valla ağabey şey yapıyorum. Artık Deniz Feneri'ne veriyorum Bestami ağabey. Bu seçimden dolayı İyi Parti'ye şey yaptınız ya ağabey destek verdiniz ya.

+ Ne yapalım?

- Alihan Kuriş var ya ağabey Alihan Kuriş gitsin Meral Akşener'den istesin ağabey. Ben artık senle insan olarak, hissi olarak devam eder ama...

- Dostluğumuz devam etmez Ramazan, bu lafı söyledin ya dostluğumuz...

+ Tamam devam etmesin ağabey. Öbür tarafta hesabını veremeyecekleri işlere kalkıştılar. Vebalin altından kalkamazlar. Bir gün olsun o ne 15 Temmuz'da burunlarını dışarı çıkarttılar mı... Bestami ağabey.

- Dur. dur. Dur. Siz görürsünüz değil mi hesabı.

+ Biz sonuna kadar veririz. Alnımız ak bizim.

- Ak Parti'ye oy vermek ile kurtulacağınızı sanıyorsanız kurtulamazsınız Ramazan.

+ AK parti meselesi değil bu ülke meselesi.

- Kurtulamazsınız, kurtulamazsınız.

+ İslam meselesi , İslam'a hiçbir zaman destek vermedin.

- Ya, ne alakası var İslam'la arkadaş ya?

+ Valla şu aşamaya geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ama son seçimlerde duyduklarım beni şaşırttı ağabey.

- Şeriatla mı yaşıyorsun sen Ramazan?

+ Ne alaka şeriatla, yaşamayla?

- Yani şeriatla yaşansa AK Parti'ye oy mu verilecekti? Şeriatı mı ilan etmesi gerekiyor ağabey?

+ Ya öyle saçma saçma konuşma Ramazan ya.

- Olur mu ağabey ya? Ben, dediğim gibi ağabey yani.

+ Tamam kardeşim.

- Tamam. Mesajı aldınız siz ağabey.

+ Artık senin telefonunu da siliyorum.

- Sil, sil ağabey sil. Allah rızası için sil. Silmezsen. Allahın izniyle bizi AK Parti kurtarmayacak. Bizi Cenab-ı Hak kurtaracak.

+ Sizi AK Parti kurtaracak.

- Kurtarmayacak ağabey. İşlerine gelince bu kurban zamanı, ramazan zamanı bütün Müslümanlara, bütün Türkiye'yi, herkesi dolaşırlar. Esnafı dolaşırlar. Seçim zamanı da abi gelirler. Meral Akşener'den oy isterler. Meral'in adet görmüş kadın devlet yönetmek ile ne alakası var abi ya?

- Başınızda Kemal Kacar olsaydı yemin ederim, suratına tükürürdü Alihan Kuriş'in.

+ Lan saçma saçma konuşma.

- Yok saçma değil benim düşüncem bu.

- Bir şey için dünyanı karartma.

+ Hiç alakası yok abi.

- Git kurtarsın seni Tayyip.

+ Tayyip kurtarır beni, merak etme abi.

- Ahiretimizi kurtarmayacak Erdoğan.

+ Hadi görürüz.

- Hadi bakalım.