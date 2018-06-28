Ak ile karanın gün gibi ortaya çıktığı 24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle birlikte "yıkım ekibi" sandığa gömüldü, Türkiye üzerine oynanan oyunlar bozuldu. Bir seçimden daha fazlası olan 24 Haziran seçimlerinin Türkiye adına önemini fark eden bazı cemaatler de AK Parti'yi desteklediklerini açıkladı.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıklayan cemaatler arasında Süleymancılar da yer alıyordu. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini deklare eden bir bildir de yayınladılar. Avukat Turan Kıratlı adıyla yapılan açıklamada, "Yeni Türkiye'nin kaderinin çizileceği 24 Haziran 2018 seçiminde; zamanında büyük çile ve zorluklarla Kur'an hizmeti veren SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRETLERİNDEN feyz almış vakıf mensupları olarak son 16 yılda din ve vicdan hürriyetinin gelişmesi noktasında verdiği büyük hizmetlerinden keza ülkemize yönelik iç ve dış terör saldırılarına, silahlı ve ekonomik darbelere karşı verdiği yiğitçe mücadeleden dolayı Cumhurbaşkanımız ve AK PArti Genel Başkanı Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ı desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.

Ancak seçimlerden sonra ortaya çıkan ses kayıtları Süleymancılar'ın lideri Alihan Kurşin'in FETÖ taktiği yaptığını gözler önüne serdi. Kurşin seçimden önce cemaatinin AK Parti'yi desteklediğini açıklasa da cemaatin alttan alta İyi Parti'ye çalıştığı ortaya çıktı. Kurşin'in bu sinsi hareketi FETÖ'cülerin takiyyesini hatırlattı.

Süleymancıların Türkiye'deki etkinlik alanları düşünüldüğünde, İyi Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranıyla da kıyaslandığında tablo biraz daha netleşiyor. Rakamlar Süleymancıların "FETÖ partisi" iddiasıyla sıkça tartışılan İyi Parti'ye ciddi bir oy verildiğini gösteriyor.





Özellikle Antalya, Burdur, Isparta'da Süleymancılar'ın aktif oldukları biliniyor. Bu da tabloda görüldüğü gibi İyi Parti'nin oy oranlarına yansıdı.





Akşener'in Antalya'da almış olduğu oy oran Süleymancılar'ın desteğini net biçimde ortaya koyuyor.

HOLLANDA'YA MI KAÇTI?

Süleymancılar cemaatinin 37 yaşındaki lideri Alihan Kuriş'in halen Hollanda'da bulunduğu öğrenildi. Kuriş'in Hollanda'ya ne zaman gittiği, Türkiye'den kaçıp kaçmadığı ise bilinmiyor. Cemaatini FETÖ'ye sattığı iddiasıyla tartışılan Kuriş'in 24 Haziran seçimleri öncesi kimlerle nasıl bir pazarlık masasında yer aldığı da merak ediliyor.







CEMAATİNİ FETÖ'YE Mİ SATTIN KURİŞ?

Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'in talimatıyla İyi Parti'yi desteklemeleri için vakıf merkezlerine yazılı kağıtlar gönderildi. Talimata uyan cemaat üyeleri olduğu gibi sinsi planın farkına varanlar da vardı. Akşener'e oy vermek istemeyen vatandaş, cemaat büyüğüne isyan ederek, "FETÖ bizi parayla satın aldı, sakın bana dini bir gerekçe söyleme" çıkışında bulundu.