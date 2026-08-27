İmamoğlu davasında Murat Erener 500 bin dolar ve lüks cip trafiğini anlattı! Soytekin'den Kurt'a tenhada rüşvet

Yarım milyon dolarlık elden teslimatlar, Ali Kurt'un ailesi üzerine geçirilen milyonluk Range Rover marka araçlar ve arka sokaklarda dönen kirli pazarlıklar , İmamoğlu dönemindeki rant düzeninin boyutlarını gözler önüne serdi.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında hakim karşısına çıkan Asoy İnşaat sahibi Adem Soytekin'in çalışanı emekli polis memuru Murat Erenler , İBB iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile patronu Adem Soytekin arasındaki karanlık para ve lüks araç trafiğini detaylarıyla anlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetmek yerine lüks, rant ve rüşvet sarmalına batmış kadroyla şehri nasıl sömürdüğü mahkeme tutanaklarına kazınıyor.

Adem Soytekin'in çalışanı Murat Erenler, Soytekin ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki para ve araç trafiğini mahkemede ayrıntılarıyla anlattı.

Soytekin'in kendisine, içeride ciddi miktarda alacağı olduğunu ve bu ödemeleri yapmak zorunda kaldığını itiraf ettiğini belirten Erenler, asıl çarpıcı gerçeği mahkeme heyetine anlattı.

Yıllarca emniyet teşkilatında görev yapmış emekli bir polis olan Erenler, içine düşürüldüğü rüşvet ağının detaylarını Adem Soytekin ile cezaevi çıkışında yaptığı yüzleşmede öğrendiğini iddia etti.

Erenler, Soytekin'in verdiği nakit parayla Range Rover Discovery marka aracın Ali Kurt'un kayınbiraderi Erencan Kuyulak adına satın alındığını, aracı Kurt'un eşine bizzat teslim ettiğini doğruladı.

Yaklaşık bir yıl sonra Soytekin'in Erenler'in hesabına iki ayrı havaleyle gönderdiği parayla aynı araç bu kez 5 milyon 500 bin TL'ye Erenler adına geri alındı.

Erenler ayrıca, dosyaya konu 500 bin doları Ali Kurt'un şoförüne teslim ettiğini ve Soytekin'in daha sonra kendisine "Parayı senin götürmeni Ali Kurt istedi" dediğini mahkeme huzurunda anlattı.

Murat Erenler