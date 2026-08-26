Valilik'ten Üsküdar Belediyesi kararı: Seçime kadar başkan vekili yürütecek

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine yapılan başkan vekilliği seçimine karışan şaibeye yargı freni.

Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyların tartışmalı gerekçelerle geçersiz sayılması üzerine AK Parti konuyu yargıya taşıdı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına, seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmederek Sibel Tan Çetinkaya'nın seçildiği kararın yürütmesini durdurdu.

Üsküdar Belediyesinde rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla 31 Temmuz 2026 tarihinde tutuklanan CHP’li Sinem Dedetaş’ın yerine 5 Ağustos’taki başkan vekilliği seçimi, usulsüzlük iddiaları nedeniyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.