Valilik'ten Üsküdar Belediyesi kararı: Seçime kadar başkan vekili yürütecek
İstanbul Valiliği, yeni bir seçim yapılana kadar Üsküdar Belediye Meclisinin birinci veya ikinci başkan vekilinin belediye başkanlığına vekalet edeceğini duyurdu.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine yapılan başkan vekilliği seçimine karışan şaibeye yargı freni.
Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyların tartışmalı gerekçelerle geçersiz sayılması üzerine AK Parti konuyu yargıya taşıdı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına, seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmederek Sibel Tan Çetinkaya'nın seçildiği kararın yürütmesini durdurdu.
KİM YÖNETECEK
Yargı kararının ardından İstanbul Valiliği harekete geçerek belediyedeki yönetim boşluğuna müdahale etti.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos 2026 tarihinde alınan 76 Nolu meclis kararının mahkemece durdurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca yürütmeyi durdurma kararı verildiği aktarıldı.
Yasal mevzuat çerçevesinde atılacak adımlara dikkat çeken İstanbul Valiliği, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU
Sürecin fitilini ateşleyen olay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü geniş çaplı soruşturmayla ortaya çıktı.
Suç işlemek amacıyla "örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçları nedeniyle başlatılan operasyonlar neticesinde CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli, 2026/994 sorgu sayılı kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.