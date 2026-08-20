Tavşanlı'da AK Parti'ye yeni katılımlar: Rozetleri Bakan Bolat taktı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AK Parti'ye yeni katılan isimlere rozetlerini taktı. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ve İrfan Güleç ile TAGTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Yüce AK Parti saflarına katıldı. Bolat törende, "Türkiye artık sadece Orta Doğu ve Balkanlar'ın önemli bir ülkesi değil, dünyada sözü dinlenen küresel bir güçtür" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AK Parti'ye yeni katılan isimlerin rozetlerini taktı.
Gece saatlerinde Tavşanlı'ya geçen Bakan Bolat, ilk olarak AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Bayırcı ile teşkilat mensuplarının katıldığı törende yeni katılımlar gerçekleşti.
YENİDEN REFAH'TAN AK PARTİ'YE KATILDILAR
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ve İrfan Güleç ile TAGTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Yüce AK Parti'ye katıldı.
Yeni üyelere parti rozetlerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat taktı.
Bolat, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programı hatırlatarak, "O akşam rozetler Domaniç ve Tavşanlı belediye başkanlarımıza takılmıştı. Bugün ise belediye başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize ve partimize katılan diğer arkadaşlarımıza rozetlerini takmak için bir aradayız" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN KÜRESEL BİR GÜÇTÜR"
Türkiye'nin küresel ölçekteki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, şöyle konuştu:
"Türkiye artık sadece Orta Doğu ve Balkanlar'ın önemli bir ülkesi değil, dünyada sözü dinlenen küresel bir güçtür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, barışın kurucusu ve mazlumların koruyucusu olmaya devam etmektedir."
"23 BUÇUK YILDA EKONOMİMİZİ 6 KAT BÜYÜTTÜK"
Küresel krizler ve bölgesel çatışmalara rağmen Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğünü belirten Bolat, "Geçmişte yaşanan darbe girişimleri, ekonomik krizler, pandemi ve çevremizdeki savaşlara rağmen Türkiye huzur adası olmaya devam ediyor. 23 buçuk yılda ekonomimizi 6 kat büyüttük. İstihdam sayımızı 11,5 milyon artışla 32 milyon 700 bin seviyesine ulaştırdık. Sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime kadar her alanda atılan adımlar geçmiş dönemlerin katbekat üzerindedir" dedi.
Bolat, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yürütülen iş birliğinin de ülkenin bekası açısından önemli olduğunu ifade etti.
VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Parti binasındaki rozet takma töreninin ardından Tavşanlı Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Bolat, buradaki görüşmelerinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçti.
Bolat, meydanda vatandaşlarla çay içip sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.