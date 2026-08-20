Tavşanlı'da AK Parti'ye yeni katılımlar: Rozetleri Bakan Bolat taktı

İrfan Güleç

"23 BUÇUK YILDA EKONOMİMİZİ 6 KAT BÜYÜTTÜK"

Küresel krizler ve bölgesel çatışmalara rağmen Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğünü belirten Bolat, "Geçmişte yaşanan darbe girişimleri, ekonomik krizler, pandemi ve çevremizdeki savaşlara rağmen Türkiye huzur adası olmaya devam ediyor. 23 buçuk yılda ekonomimizi 6 kat büyüttük. İstihdam sayımızı 11,5 milyon artışla 32 milyon 700 bin seviyesine ulaştırdık. Sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime kadar her alanda atılan adımlar geçmiş dönemlerin katbekat üzerindedir" dedi.

Bolat, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yürütülen iş birliğinin de ülkenin bekası açısından önemli olduğunu ifade etti.