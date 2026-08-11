Çocukları bağımlı ettiler iddiası! Meta ve TikTok’a dava yağmuru

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ İÇİN KRİTİK DAVA Temyiz mahkemesi, 230. maddenin şirketlerin platform tasarımlarından kaynaklanan sorumluluklarını engelleyip engellemediği konusunda nihai bir karar vermedi. Mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararının henüz kesinleşmemesi nedeniyle Meta ve TikTok'un itirazının erken olduğuna hükmetti. Ancak 230. maddenin teknoloji şirketlerini ürün tasarımlarından kaynaklanan hukuki sorumluluktan koruyup korumadığı meselesinin, sektöre karşı açılan diğer davalar açısından da önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Kararın ardından binlerce dava bölge mahkemesinde görülmeye devam edecek. Davacılar şirketlerden tazminat, para cezası ve uğranılan zararların karşılanmasını talep ediyor.

3 BİN 300 DAVA DA EYALET MAHKEMELERİNDE Teknoloji şirketlerine karşı benzer gerekçelerle eyalet mahkemelerinde de binlerce dava açılmış durumda. Yaklaşık 3 bin 300 dava, California eyalet mahkemelerinde koordineli şekilde yürütülüyor. Bu davalar kapsamında ilk örnek dava mart ayında görüldü. Los Angeles'taki jüri, çocukluğunda Instagram ve YouTube bağımlılığı geliştirmesinin ardından depresyon, kaygı ve beden algısı bozukluğu yaşadığını belirten 20 yaşındaki bir kadını haklı buldu. Jüri, Meta ve Google'ın platformlarını tasarlarken ihmalkâr davrandığına ve kullanıcıları riskler konusunda yeterince uyarmadığına karar verdi. Kadına 6 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmedildi. TikTok ve Snap ise dava mahkemeye taşınmadan önce davacıyla anlaşmaya vardı. Şirketler suçlamaları reddetti ve kararlara itiraz etti.

META'YA BİR DARBE DE NEW MEXICO'DAN Yine mart ayında New Mexico'da görülen başka bir davada jüri, Meta'nın platformlarının güvenliğine ilişkin kullanıcıları kasıtlı olarak yanılttığı ve çocukların cinsel istismarına olanak sağladığı sonucuna vardı. Meta'nın eyalete 375 milyon dolar para cezası ödemesine hükmedildi. New Mexico Eyalet Bölge Yargıcı Bryan Biedscheid daha sonra Meta'nın 567 milyon dolar daha ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca şirketin daha sıkı yaş doğrulama sistemleri ve kullanım sınırlamaları dahil olmak üzere yeni güvenlik önlemleri uygulamasını istedi. Meta suçlamaları reddetti ve kararı temyize götüreceğini açıkladı.

29 EYALET META'YA KARŞI MAHKEMEDE Meta açısından kritik bir başka dava ise 12 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. ABD'deki 29 eyalet tarafından Meta'ya karşı açılan davanın merkezinde, şirketin çocukların verilerini topladığı, bağımlılık yaratabilecek platform özelliklerini kullandığı ve güvenliğe ilişkin yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu iddiaları bulunuyor. Davada Meta'nın federal gizlilik yasaları ile eyalet tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiği öne sürülüyor. Meta ise suçlamaları reddediyor. Temyiz mahkemesi 10 Ağustos'ta Meta'nın bu davayı erteleme talebini de reddetti.