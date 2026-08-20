Türkiye'nin nüfusu 86,3 milyonu aştı: İlk 6 ayda 228 bin kişilik artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dönemlik nüfus istatistiklerine göre, nüfus yalnızca son iki aylık dönemde 123 bin 904 kişi arttı. Erkek ve kadın nüfusunun toplam nüfus içerisindeki oranlarının ise birbirine oldukça yakın olduğu görüldü.

NÜFUS 6 AYDA 228 BİN ARTTI

TÜİK'in üçer aylık dönemler için hazırladığı nüfus istatistiklerine göre Türkiye'nin nüfusu, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak kaydedildi. Bu rakam, 2026'nın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişilik artışla 86 milyon 320 bin 602'ye yükseldi.

Böylece Türkiye'nin toplam nüfusu, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

SON İKİ AYDA 123 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Nüfustaki yükseliş yılın ikinci çeyreğinde de devam etti. 1 Mayıs ile 1 Temmuz arasındaki dönemde Türkiye'nin nüfusu 123 bin 904 kişi arttı.

Yılın ilk yarısındaki toplam artışın önemli bir bölümü bu iki aylık dönemde gerçekleşmiş oldu.

ERKEK VE KADIN NÜFUSU BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

1 Temmuz itibarıyla Türkiye'de erkek nüfus 43 milyon 170 bin 975 kişi olarak belirlendi. Erkeklerin toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 50,01 oldu.

Kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak kayıtlara geçti. Kadınların toplam nüfustaki oranı yüzde 49,99 olarak hesaplandı.

Veriler, Türkiye'de erkek ve kadın nüfusunun toplam nüfus içerisindeki dağılımının neredeyse eşit olduğunu ortaya koydu.