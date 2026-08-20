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Kuşadası Belediyesi soruşturması genişliyor: Tezcan'ın yurt dışındaki kızı ve damadı dosyada

Kuşadası Belediyesi soruşturması genişliyor: Tezcan'ın yurt dışındaki kızı ve damadı dosyada

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Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haklarında gözaltı kararı verilmeden hemen önce İngiltere’ye gittikleri belirlenen Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar'ın firarı netleşti. Katıldığı canlı yayında şüpheli çiftin yurt dışında olduğunu kabul eden Tezcan ağır suçlamalara yanıt veremezken, soruşturma dosyasında Londra’da alınan 500 bin sterlinlik lüks konut sözleşmesi ve milyonluk rüşvet iddiaları yer alıyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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