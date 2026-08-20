Hakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği: Gazze, Suriye ve Hürmüz masada

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ve üç ülkenin atabileceği ortak adımlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gelişmelerin hız kazandığı süreçte kritik bir diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirirken, gündemde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı vardı.

Bakan Fidan'ın sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv ve sosyal medya)

GAZZE BARIŞ PLANINDAKİ AKSAKLIKLAR MASADA

Fidan, görüşmelerde Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların ele alındığını belirtti. Tarafların, yaşanan sorunların giderilmesi ve atılabilecek adımlar konusunda değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

SURİYE'DE HUZUR VE İSTİKRAR VURGUSU

Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler de değerlendirildi. Fidan, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğin bir kez daha vurgulandığını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Diplomasi trafiğinde Hürmüz Boğazı'ndaki durum da gündeme geldi. Fidan, ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktanın da görüşmelerde ele alındığını bildirdi.

"İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Fidan, görüşmelerin ardından üç ülke arasındaki koordinasyona dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili gerçekleştirmekte olduğumuz diplomatik temaslar çerçevesinde bugün Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık. Görüşmelerimizde, Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık. Görüşmelerimizde ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik. Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

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