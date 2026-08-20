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Alparslan Kuytul'dan tepki çeken sözler! "Çocuk sesine bile tahammülü yok"

Alparslan Kuytul'dan tepki çeken sözler! "Çocuk sesine bile tahammülü yok"

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Alparslan Kuytul suç örgütü lideri Kuytul'un, katıldığı toplantıda çocuk sesinden rahatsız olarak cemaat mensuplarını azarladığı görüntüler ortaya çıktı. Konuşması sırasında salondaki çocukların ses çıkarmasına sinirlenen Kuytul, "Bu çocukların vebali sizin boynunuza, beni böyle konuşmak zorunda bıraktığınız için" ifadeleriyle mensuplarına tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada pes dedirtti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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