DMM'den “sosyal yapılar sistematik olarak hedef alınıyor” iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda birtakım sosyal yapıların “sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı” yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, adli ve idari süreçlerin oluşumların adı veya toplumsal aidiyeti üzerinden değil, somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlara ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı.
DMM, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, operasyonlarda birtakım sosyal yapıların "sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.
DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA
DMM'nin açıklamasında, tüm adli ve idari süreçlerin herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden yürütülmediği vurgulandı.
Süreçlerin somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yürütüldüğü belirtildi.
DMM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya mecralarında yer alan "son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.
Tüm adli ve idari süreçler; herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden değil, somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yürütülmektedir.
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