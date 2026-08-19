DMM'den “sosyal yapılar sistematik olarak hedef alınıyor” iddiasına yanıt

DMM, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, operasyonlarda birtakım sosyal yapıların "sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM, operasyonların toplumsal aidiyet üzerinden yürütüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. (Fotoğraflar: DHA)

DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

DMM'nin açıklamasında, tüm adli ve idari süreçlerin herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden yürütülmediği vurgulandı.

Süreçlerin somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yürütüldüğü belirtildi.

DMM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya mecralarında yer alan "son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Tüm adli ve idari süreçler; herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden değil, somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yürütülmektedir. Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması; kasıtlı olarak paylaşılan manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.

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