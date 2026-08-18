Erdoğan'dan Netanyahu'nun İran kumarına veto: Kürt milis planı çöktü
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Amerikan hava desteğiyle binlerce Kürt milisi batı sınırından İran’a göndererek rejimi devirme planı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik müdahalesi ve kararlı duruşuyla engellendi. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre; Türkiye’nin sınır güvenliği ve ayrılıkçı tehdit hassasiyeti karşısında ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetimi gizli operasyonu iptal etmek zorunda kalırken, planın suya düşmesi Tel Aviv’de Mossad içinde üst düzey görevden almalara yol açtı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'da terör koridoru kurma hamlesini bertaraf etmişti. İngiliz The Telegraph, Netanyahu'nun, İran rejimini devirmek amacıyla Amerikan hava desteğiyle binlerce Kürt milisi batı sınırından İran'a gönderme planını, Erdoğan'ın araya girmesiyle iptal edildiğini yazdı.
ERDOĞAN, NETANYAHU'NUN KUMARINI RAFA KALDIRDI"
"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ayrımcıları silahlandırma korkusu, Netanyahu'nun gizli rejim değişikliği kumarını rafa kaldırdı" diyen The Telegraph, Netanyahu'nun 11 Şubat'ta yani ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından günler önce Trump'a İran'ı devirmek için önerilerini anlattığını yazdı.
The Telegraph'a konuşan ve odada bulunan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Trump'a, belirli şeyleri yapabilmemiz durumunda, İran halkının kendi kaderini kendi ellerine alabileceği koşulları yaratma şansına sahip olduğumuzu söyledi" dedi.Erdoğan diplomasisi Tel Aviv ve Washington'ın planını bozdu!
TEL AVİV'İN İRAN'DA KÜRT MİLİSLER PLANI
Netanyahu'nun planının bir kısmı, Amerikan hava desteği altında binlerce Kürt milisin Tahran'ın batı sınırına gönderilmesine yönelik "iddialı bir kumara" dayanıyordu. Mossad tarafından geliştirilen ve CIA ile istişare edilen bir göreve göre, milisler Irak sınırından içeri akın edecek ve Ayetullahları kesin olarak devirecek bir ayaklanmayı körükleyecekti.
"HESABA KATMADIKLARI BİR ADAM VARDI: ERDOĞAN"
The Telegraph ise "Ancak hesaba katmadığı bir adam vardı: Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.
"TRUMP'I OPERASYONU İPTAL ETMEYE ZORLADI"
The Telegraph'ın edindiği bilgilere göre, bölgede silahlı Kürt güçlerinin varlığı ihtimalinden rahatsız olan Başkan Erdoğan araya girdi ve sonunda İsrail ile ABD'yi bu gizli operasyonu iptal etmeye zorladı.
Başkan Erdoğan'ın Kürt milis planını engellediği aylardır biliniyor. İsrailli ve Körfez kaynaklarına göre, Erdoğan, Kürtlerin bölgenin hiçbir yerinde bağımsızlığına tolerans göstermeyeceğini Trump'a iletti.
"İSRAİL'İN PLANI SUYA DÜŞTÜ"
Erdoğan'ın müdahalesinin İran'da rejim değişikliği planlarının da suya düşmesine yardımcı olduğunu belirten The Telegraph, Trump'ın rejim değişikliğinin halihazırda iki kez gerçekleştirildiğini ve yeni hükümetin öncekilerden çok daha "makul" olduğunu ifade ettiğini belirtti.
The Telegraph'ın belirttiğine göre Trump, CIA Direktörü John Ratcliffe tarafından bilgilendirildiğinde, İsrail başbakanının rejim değişikliği senaryolarını tek bir kelimeyle nitelendirdi: "Gülünç (farcical)." Yine de bu konu üstünde durmaya da devam ettiği belirtilirken "1 Mart'ta Kürt liderlerle görüştü ve Tahran'ın zayıflığından kazanç sağlamak amacıyla bu durumu değerlendirebilecek yerel yetkilileri lobi faaliyetleriyle ikna etmeye devam etti." İfadeleri kullanıldı.
Bir saldırı hazırlığı olduğu anlaşılan İsrail; rejime ait yetkililer, ordu üsleri, füze sistemleri, karakollar ve Besic noktaları dahil olmak üzere batı İran'daki mevzileri bombalayarak Kürt milislerin ilerleyişi için bir yol döşendiğine dair spekülasyonlara yol açtı.
Irak'tan gerçekleştirilen saldırının, İranlı Kürtlerin altı fraksiyonunun tümünden savaşçıları barındırdığı ve bu savaşçıların da İran içindeki Kürtlere silah sağlayacağı bildirildi.
Militan koalisyonu 18 Mart'ta istila için hazır bekliyordu. Tek ihtiyacı olan Bay Trump'tan yeşil ışık almaktı. Hazırlıklar sürerken Kürtlerin kendileri de İran rejimine karşı şansları konusunda temkinli davranmaya başladı ve sadece askeri desteğin ötesinde "siyasi garantiler" talep etmeye koyuldu.
Üst düzey İsrailli yetkili The Telegraph'a, "İstihbarat rejim değişikliğinin gerçekleşeceğini vadetmiyordu. Sadece bunun gerçekleşme ihtimalini veya olasılığını artırabileceğinizi söylüyordu" dedi.
Plan çözülmeye başladıktan kısa süre sonra ilerleyişin detayları Amerikan medyasında yer buldu.
Fox News, mart ayında bir taarruzun başladığını bildirdi; bu gelişme, Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt'in ABD'nin Kürtleri bu amaçla silahlandırmadığını açıklığa kavuşturmak zorunda kalmasına neden oldu.
MOSSAD'DA DEPREM ETKİSİ
Aynı dönemde Başkan Erdoğan'ın, planı iptal etmesi için Washington'la görüştüğü de anlaşıldı. Körfez ülkelerinin de İran'ın etnik olarak bölünmesinin Orta Doğu'yu bir bütün olarak istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Tel Aviv'de rahatsızlık artarken Mossad Direktörü Roman Gofman, rejim değişikliği planının taslak haline getirilmesine yardımcı olan ajansın en kıdemli iki yetkilisini görevden almaya karar verdi.
The Telegraph'a aktardığına göre, 28 Temmuz'daki son Oval Ofis görüşmelerinde rejim değişikliği konusu yeniden gündeme geldi. Netanyahu, belirli koşullar altında rejim değişikliğinin hala mümkün olduğunu aktarmıştı, ancak nihayetinde grevler yerine uzatılmış bir ekonomik kampanyayı tercih ederek savaşa son vermeyi seçen Trump'ı ikna etmeyi başaramamış gibi görünüyordu.