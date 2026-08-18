İsrail basınında Erdoğan-Trump görüşmesi yankısı: "Gece yarısı operasyonu"
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesi İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Maariv gazetesi, görüşmeyi "Gece yarısı operasyonu" başlığıyla duyururken Erdoğan’ın İsrail'e yönelik eleştirilerinin Tel Aviv'de derin kaygı yarattığına ve Trump'ın Mekke Anlaşması ile bölgedeki diplomatik hamleleri övdüğüne dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi İsrail'de panik havasını artırmaya yetti.
BİR TELEFONLA İSRAİL'DE PANİK
Başkan Erdoğan ve Trump dün telefonda kritik bir görüşme yaptı ve İran-ABD gerilimi, bölgesel güvenlik ile Gazze'deki gelişmeler üzerine konuştu. Erdoğan, Tahran-Washington hattındaki gerilimde diplomasiden istifade edilmesinin önemini vurgularken barış çabalarına da desteği sürdüreceğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A GAZZE MESAJI
Gazze'deki ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesi beklenirken İsrail'in Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
MAARIV: "ERDOĞAN'DAN GECE YARISI OPERASYONU"
Ankara-Washington hattındaki görüşme Tel Aviv'de büyük yankı uyandırdı.
İsrail gazetesi Maariv "Gece yarısı operasyonu: Erdoğan, Donald Trump'ın karşısında büyük oyunu kurdu" başlıklı haberde "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri başkanları bu gece telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan yine İsrail'i hedef tahtasına oturturken Trump ise İsrail cephesinde çok derin kaygılara yol açan bu hamleye destek verdi." ifadelerini kullandı.
ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİLER
Maariv liderlerin görüşmesinin, Tahran'daki üst düzey yetkililerin, çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin çıkmaza girmesi ve Washington'ın geçici ateşkesi uzatmayı reddetmesi üzerine askeri taarruz formatına geçildiğini duyurmasının ardından ilişkilerdeki keskin bir tırmanışın arka planında gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda da krizin tırmandığını vurguladı.
Başkan Erdoğan'ın Trump'a Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ndan da söz ettiğini hatırlatan Maariv, Trump'ın Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin korunmasına yönelik kararlı bir duruşu ortaya koyduğu belirtilen anlaşmayı övdüğünü belirtti.
"ERDOĞAN İSRAİL'İ SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ"
Görüşmenin ana meselesinin Gazze olduğunu da belirten Maariv, "Erdoğan, İsrail'i sert bir şekilde eleştirerek, özellikle Amerikan barış planının ikinci aşamasının yürürlüğe girmesi gereken bir dönemde Filistinlilere yönelik askeri eylemlerinde bir artış kaydedildiğini öne sürdü. Erdoğan, Ankara'nın şeridin yeniden imarı ve istikrarlı, kalıcı bir uzlaşı arayışına yönelik adımları desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Beyaz Saray ise içeriğe ilişkin derhal bir açıklama yapmadı." ifadelerini kullandı.