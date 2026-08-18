İsrail basınında Erdoğan-Trump görüşmesi yankısı: "Gece yarısı operasyonu"

Başkan Erdoğan ve Trump. MAARIV: "ERDOĞAN'DAN GECE YARISI OPERASYONU" Ankara-Washington hattındaki görüşme Tel Aviv'de büyük yankı uyandırdı.

Maariv İsrail gazetesi Maariv "Gece yarısı operasyonu: Erdoğan, Donald Trump'ın karşısında büyük oyunu kurdu" başlıklı haberde "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri başkanları bu gece telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan yine İsrail'i hedef tahtasına oturturken Trump ise İsrail cephesinde çok derin kaygılara yol açan bu hamleye destek verdi." ifadelerini kullandı.