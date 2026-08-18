Berat Albayrak’ın çizdiği rota büyüyor! Türkiye nükleerde güçleniyor: Akkuyu’dan 12 reaktör ve 5 bin MW’lik SMR hedefine

Santralin 1. ünitesinde haziran ayında gerçek yakıt yüklemesinin provası niteliğindeki temsili yakıt yükleme işleminin gerçekleştirilmesi, Akkuyu'da devreye alma sürecinin önemli aşamalarından biri oldu.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de 1. güç ünitesinin devreye alınmasına yönelik çalışmalar sürerken, Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunda yeni bir dönem için hazırlıklar da hız kazanıyor.

Türkiye nükleerde güçleniyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Sabah'tan Ümmügülsüm Yiğit'in haberine göre, Türkiye'nin enerji politikalarında 2017 yılında açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası ise kritik dönüm noktalarından biri olarak öne çıktı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın görev süresinde açıklanan yol haritasının temelini arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa oluşturdu.

LNG ve FSRU altyapısı, doğal gaz depolama, denizlerde doğal gaz ve petrol aramaları, YEKA modeli ve nükleer enerji hedefleri de bu çerçevede Türkiye'nin enerji bağımsızlığı stratejisinin önemli başlıkları arasında yer aldı.