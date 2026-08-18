Berat Albayrak’ın çizdiği rota büyüyor! Türkiye nükleerde güçleniyor: Akkuyu’dan 12 reaktör ve 5 bin MW’lik SMR hedefine
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’de ilk elektrik için geri sayım sürerken, Sinop ve Trakya’daki yeni santral projeleri ile küçük modüler reaktörler (SMR) enerji gündeminde öne çıkıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kam, 2017’de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ortaya konulan Milli Enerji ve Maden Politikası’nın arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa ekseninde Türkiye’nin enerji dönüşümünde önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de 1. güç ünitesinin devreye alınmasına yönelik çalışmalar sürerken, Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunda yeni bir dönem için hazırlıklar da hız kazanıyor.
Santralin 1. ünitesinde haziran ayında gerçek yakıt yüklemesinin provası niteliğindeki temsili yakıt yükleme işleminin gerçekleştirilmesi, Akkuyu'da devreye alma sürecinin önemli aşamalarından biri oldu.
Sabah'tan Ümmügülsüm Yiğit'in haberine göre, Türkiye'nin enerji politikalarında 2017 yılında açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası ise kritik dönüm noktalarından biri olarak öne çıktı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın görev süresinde açıklanan yol haritasının temelini arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa oluşturdu.
LNG ve FSRU altyapısı, doğal gaz depolama, denizlerde doğal gaz ve petrol aramaları, YEKA modeli ve nükleer enerji hedefleri de bu çerçevede Türkiye'nin enerji bağımsızlığı stratejisinin önemli başlıkları arasında yer aldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kam, Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunu, Akkuyu NGS'nin devreye alma sürecini, Sinop ve Trakya projelerini, küçük modüler reaktör hedeflerini ve 2017'de atılan enerji adımlarının bugünkü tabloya etkisini değerlendirdi.
AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK İÇİN KRİTİK AŞAMA
Prof. Dr. Erol Kam, Akkuyu NGS'de dört VVER-1200 ünitesinin inşa edildiğini ve santralin toplam kurulu gücünün 4 bin 800 MW olacağını söyledi.
Türkiye'nin henüz işletmede bir nükleer güç reaktörüne sahip olmadığını hatırlatan Kam, gelinen aşamanın yaklaşık 70 yıllık arayışın en somut noktası olduğunu ifade etti.
Kam, "Türkiye artık nükleer enerjiyi yalnızca konuşan değil, onu devreye almaya hazırlanan bir ülkedir. Bu, yetmiş yıla yaklaşan arayışın en somut aşamasıdır" dedi.
Akkuyu'nun 1. ünitesindeki devreye alma testlerinin sürdüğünü belirten Kam, temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin gerçek yakıt yüklemesinin provası olduğunu söyledi.
Kam, gerekli lisans ve izinlerin ardından fiziksel devreye alma, ilk kritiklik, güç yükseltme testleri ve şebeke senkronizasyonu aşamalarının geleceğini aktardı.
SİNOP VE TRAKYA İLE NÜKLEER VİZYON BÜYÜYOR
Türkiye'nin nükleer enerji hedefleri Akkuyu ile sınırlı kalmıyor.
Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer güç santrallerinin hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin elektrik sisteminin daha dengeli ve dirençli hale gelebileceğini söyleyen Kam, uzun vadeli vizyonda Akkuyu ile birlikte toplam 12 büyük konvansiyonel reaktöre ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.
Sinop sahasının önemli bir lisanslama aşamasını geçtiğini belirten Kam, Trakya'da Kırklareli-İğneada bölgesindeki saha çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Kam, nükleer enerjinin rüzgar ve güneş enerjisinin alternatifi değil, bu kaynakları tamamlayan kararlı bir üretim gücü olması gerektiğini vurguladı.
ARZ GÜVENLİĞİNDE NÜKLEERİN ROLÜ
Nükleer enerjinin enerji arz güvenliğine güçlü katkı sağlayabileceğini belirten Kam, modern nükleer santrallerin çoğu zaman yüzde 90'ın üzerinde kapasite faktörlerine ulaşabildiğini söyledi.
Uzun yakıt çevrimleri sayesinde aylarca kesintisiz üretim yapılabildiğine dikkati çeken Kam, nükleer yakıtın yüksek enerji yoğunluğunun uzun dönemli tedarik planlamasında avantaj sağladığını ifade etti.
Bununla birlikte yakıt üretimi, zenginleştirme, yedek parça ve bakım zincirlerinde dış bağımlılığın tamamen ortadan kalkmadığını belirten Kam, "Arz güvenliği, tek bir kaynağa bağımlı olmamak ve kriz anında sistemi ayakta tutacak seçeneklere sahip olmaktır" dedi.
SMR'LARIN VAADİ KÜÇÜKLÜĞÜNDE DEĞİL
Türkiye'nin yeni nükleer enerji başlıklarından biri de küçük modüler reaktörler (SMR) oldu.
Prof. Dr. Kam, SMR'ların büyük reaktörlerin alternatifi değil, uygun koşullarda onları tamamlayabilecek yeni bir nükleer seçenek olduğunu söyledi.
Daha küçük ünite gücü ve kademeli yatırım imkanının küçük şebekeler ve sanayi bölgeleri açısından avantaj sağlayabileceğini belirten Kam, bu teknolojinin otomatik olarak ucuz veya hızlı kurulabilir kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Yatırım maliyetleri, lisanslama, seri üretim ölçeği, yakıt tedariki, atık yönetimi ve tedarik zincirinin kritik başlıklar olduğunu söyleyen Kam, "SMR'ların vaadi küçüklüklerinde değil, standartlaşarak çoğaltılabilmelerinde yatıyor" ifadelerini kullandı.
5 BİN MW'LİK SMR HEDEFİ
Prof. Dr. Kam, Türkiye'nin 2050 vizyonunda 12 büyük reaktörün yanı sıra 5 bin MW SMR kapasitesi hedeflendiğini belirtti.
SMR'ların yalnızca elektrik üretiminde değil, proses ısısı, hidrojen üretimi, bölgesel ısıtma ve deniz suyunun arıtılması gibi alanlarda da kullanılabileceğini söyledi.
Kam, "Nükleer enerjinin ikinci büyük dönemi yalnızca elektrikte değil, ısıda, suda ve sanayide yaşanabilir" dedi.
SANAYİ KÜMELERİ ÖNE ÇIKIYOR
Kam'a göre Türkiye açısından SMR'ların en gerçekçi kullanım alanlarından biri yüksek ve sürekli enerji tüketen sanayi kümeleri olacak.
Demir-çelik, kimya, rafineri, veri merkezleri ve büyük organize sanayi bölgelerinin bu açıdan öne çıktığını belirten Kam, elektriğin yanı sıra uygun tasarımlarda proses ısısı sağlanmasının fosil yakıt tüketimini azaltabileceğini ifade etti.
AKKUYU'NUN ARDINDAN YERLİLEŞME HEDEFİ
Prof. Dr. Kam, Akkuyu NGS'nin Türkiye açısından yalnızca elektrik üretimi anlamına gelmediğini söyledi.
Proje kapsamında çok sayıda Türk firmasının tedarik zincirine dahil olduğunu ve önemli bir insan kaynağının nükleer alanda yetiştiğini belirten Kam, Akkuyu'nun Türkiye'ye reaktör işletmeciliği, nükleer güvenlik kültürü ve proje yönetimi açısından deneyim kazandırdığını aktardı.
Kam, bu birikimin sonraki nükleer projelere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.
Türkiye'nin uzun vadede tasarım, malzeme, kontrol sistemleri, imalat ve sertifikasyon gibi alanlarda yetkinlik kazanması gerektiğini belirten Kam, yerli kapasitenin güçlendirilmesinin Türkiye'nin nükleer teknolojide daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.
BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILAN ADIMLAR DÖNÜŞÜMÜN ZEMİNİNİ GÜÇLENDİRDİ
Prof. Dr. Kam, 2017 yılında açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın Türkiye'nin enerji politikasında önemli bir yön tayin ettiğini söyledi.
Politikanın üç temel ekseninin arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olduğunu belirten Kam, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın görev süresinde bu çerçevenin LNG ve FSRU altyapısı, doğal gaz depolama, denizlerde doğal gaz ve petrol aramaları, YEKA modeli ve nükleer enerji hedefleriyle birlikte ele alındığını kaydetti.
Kam, Akkuyu projesine ilişkin hükümetler arası anlaşmanın 2010 yılında imzalandığını hatırlatarak 2017'de açıklanan politikanın enerji bağımlılığını yalnızca ithalat faturası üzerinden değil, milli güvenlik ve sanayi politikası ekseninde değerlendirdiğini söyledi.
SONDAJ FİLOSU, FSRU VE DEPOLAMA HAMLELERİ
Prof. Dr. Kam, bu dönemde Türkiye'nin kendi sondaj filosunu oluşturmasının daha sonraki Karadeniz doğal gaz aramalarında somut bir kapasite avantajı sağladığını belirtti.
FSRU ve doğal gaz depolama yatırımlarının da gaz arzında esnekliği artırdığına dikkat çekti.
Kam, "Enerji bağımsızlığı bir dönemin sloganı değil, yıllar boyunca sürdürülen kurumsal kapasite inşasıdır" dedi.
2017'deki politikanın bu zincirin önemli halkalarından biri olduğunu söyleyen Kam, aynı stratejik yaklaşımın yeni teknolojiler, nükleer yerlileşme ve enerji dönüşümü alanlarında sürdürülmesinin önemine işaret etti.
"AKKUYU BİR SONUÇ DEĞİL, GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ"
Prof. Dr. Kam, Türkiye'nin resmi vizyonunda 2050'ye doğru Akkuyu, Sinop ve Trakya'da toplam 12 büyük reaktör ile 5 bin MW SMR kapasitesinin öngörüldüğünü belirtti.
Hedefin elektrik üretiminin en az yüzde 10-15'ini nükleer enerjiden karşılamak olduğunu söyleyen Kam, Akkuyu'nun Türkiye'nin nükleer yolculuğunda ilk büyük basamak olduğunu ifade etti.
Kam, "Akkuyu bu nedenle bir sonuç değil, güçlü bir başlangıçtır" dedi.
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