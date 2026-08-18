Alkollü kazaya karışan Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten tutuklandı.. Suç makinesi çıktı

Burdur'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından başlatılan hukuki süreç, il başkanının tutuklanmasıyla sonuçlandı. Mahkemenin verdiği 7 aylık hapis cezası ve geçmişteki mükerrer suç kaydının işleme alınması, Ayten'in dün akşam saatlerinde cezaevine gönderilmesine neden oldu.

Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz gecesi alkollü araç kullanırken karıştığı kaza sonrası başlatılan soruşturmada 7 ay hapis cezası aldı. (Fotoğraflar Barış Ayten'in sosyal medya hesabından alınmıştır)