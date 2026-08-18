Alkollü kazaya karışan Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten tutuklandı.. Suç makinesi çıktı
Burdur’da 3 Temmuz tarihinde gece saatlerinde alkollü direksiyon başına geçerek kazaya sebebiyet veren Yeni Parti İl Başkanı Barış Ayten hakkında yürütülen hukuki süreç tamamlandı. Mahkeme heyeti, Ayten’e 7 ay hapis cezası verdi. Ayten’in geçmişte işlediği farklı bir suçtan dolayı bulunan mükerrer dosyası da işleme konuldu. Çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Yeni Parti il başkanı Ayten dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
CHP'yi bölerek kurulan Yeni Parti'nin Burdur İl Başkanı Barış Ayten çifte suç nedeniyle cezaevinin yolunu tuttu.
Burdur'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından başlatılan hukuki süreç, il başkanının tutuklanmasıyla sonuçlandı. Mahkemenin verdiği 7 aylık hapis cezası ve geçmişteki mükerrer suç kaydının işleme alınması, Ayten'in dün akşam saatlerinde cezaevine gönderilmesine neden oldu.
ALKOLLÜ TRAFİK CANAVARI
Olay, 3 Temmuz günü gece saatlerinde Burdur'da yaşandı.
Alkollü şekilde araç kullandığı esnada kazaya karışan Ayten, ihbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay yerindeki ilk işlemlerin ardından Ayten, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Buradaki yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen il başkanı, savcılık makamına verdiği ifadenin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SUÇ MAKİNESİ
Kazaya ilişkin yürütülen adli soruşturma neticesinde mahkeme, Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verdi.
Yargılama aşamasında Ayten'in daha önce işlediği bir suç sebebiyle sicilinde bulunan mükerrer dosya yeniden mahkemenin gündemine geldi.
Kesinleşen 7 aylık hapis cezası ve mükerrer suç durumunun hukuki çerçevede değerlendirilmesiyle Ayten hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarıldı.
Kararın emniyet birimlerine tebliğ edilmesinin ardından dün akşam saatlerinde işlemleri gerçekleştirilen Ayten, tutuklanarak cezaevine gönderildi.