Bu kez İtalyan medyası! Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti
CHP’den koparak Yeni Parti ile yoluna devam eden Özgür Özel, ABD ve İngiliz medyasının ardından bu kez İtalyan Corriere della Sera gazetesi üzerinden Türkiye’yi Batı kamuoyuna şikayet etti. Kaleme aldığı makalede Türkiye’de 2002 yılından bu yana "demokratik aşınma" yaşandığını iddia eden Özel, sürdürülen yargı süreçlerini ve hukuki incelemeleri gerekçe göstererek ülkedeki siyasi rekabetin baskı altında olduğunu öne sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisini bölerek Yeni Parti ile siyasi hayatına devam eden Özgür Özel yine yabancı basın üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.
Daha önce ABD ve İngiliz medyasına verdiği demeçlerle Türkiye'yi eleştiren Özel, bu kez İtalyan Corriere della Sera gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti.
"OTORİTER REJİM" İDDİASIYLA TÜRKİYE'Yİ KARALADI
Türkiye'yi "otoriter" iddialarıyla hedef alan Özel 2002 yılından bu yana bir "demokratik aşınma" yaşandığını ileri sürdü. AK Parti hükümetini kurumları ele geçirmekle suçlayan Özel, yazısında "Türkiye de 2002'den bu yana ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan döneminde böyle bir demokratik aşınma yaşandı" iddiasında bulundu.
YARGI SÜREÇLERİNİ BATI'YA ŞİKAYET ETTİ
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerini ve belediyelerdeki hukuki incelemeleri Batı kamuoyuna şikayet konusu yapan Özgür Özel, Türkiye'deki siyasi rekabetin özgür olmadığını ileri sürdü.
Yargı kararlarını hedef alan Özel, "Otuzdan fazla belediye başkanımız görevden uzaklaştırıldı ya da tutuklandı. Aynı dönemde açılan davalarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin meşrutiyeti de tartışmaya açılmaya çalışıldı. Artık mesele yalnızca bir seçimi kimin kazanacağı değil. Asıl mesele Türkiye'de siyasi rekabetin gerçekten özgür kalıp kalmayacağıdır." iddiasında bulundu.
AVRUPA'YA YANAŞMA ÇABASI
Sosyal demokrat bir gelenekten geldiklerini savunan Özel, Türkiye ile İtalya arasındaki Akdeniz ve Avrupa tarihine değinerek Batı'ya mesaj verdi. Türkiye'nin mevcut yönetim anlayışıyla bu gelenekten uzaklaştığını öne süren Özel, "Yurttaşların öncelikleri belirlediği, politikaların oluşturulmasına katkı sağladığı ve yöneticilerden hesap sorabildiği bir siyaset anlayışı kurmak istiyoruz." diyerek Türkiye'yi düşmanca kalıplar üzerinden hedef almayı sürdürdü.