Cumhuriyet Halk Partisini bölerek Yeni Parti ile siyasi hayatına devam eden Özgür Özel yine yabancı basın üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.

Daha önce ABD ve İngiliz medyasına verdiği demeçlerle Türkiye'yi eleştiren Özel, bu kez İtalyan Corriere della Sera gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti.

"OTORİTER REJİM" İDDİASIYLA TÜRKİYE'Yİ KARALADI

Türkiye'yi "otoriter" iddialarıyla hedef alan Özel 2002 yılından bu yana bir "demokratik aşınma" yaşandığını ileri sürdü. AK Parti hükümetini kurumları ele geçirmekle suçlayan Özel, yazısında "Türkiye de 2002'den bu yana ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan döneminde böyle bir demokratik aşınma yaşandı" iddiasında bulundu.