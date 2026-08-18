Fatih'teki apartman dairesinden 14 kilogram eroin çıktı... 2 torbacı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz takibi sonucu, zehir tacirlerinin mesken tuttuğu bir apartman dairesinde kilo kilo eroin ele geçirildi.

DAİRE DEĞİL SANKİ ZEHİR TARLASI

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren narkotik polisi, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Fatih ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı saptanan 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki daire, ekipler tarafından yakın takibe alındı.

Şüphelilerin hareketlerini adım adım izleyen güvenlik güçleri, savcılıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından söz konusu adrese baskın düzenledi.

Savcılık izniyle beş katlı binanın giriş katına düzenlenen operasyonda, 14 kilo 346,56 gram eroin ele geçirildi. (Fotoğraf: İHA)

Teknik ve fiziki takibe alınan 2 zanlı, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreste gerçekleştirilen detaylı aramalarda, satışa hazır halde bulundurulan 14 kilo 346,56 gram eroin ele geçirildi.

Bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu kapsamında 188'inci madde uyarınca yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.