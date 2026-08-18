Galatasaray-Çorum FK maçında karaborsa operasyonu: 5 bin 715 liralık bileti 15 bin liraya sattılar!
Galatasaray ile Çorum FK maçı öncesinde, 5 bin 715 liralık biletleri 15 bin liraya karaborsada sattıkları belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanan maç öncesi, değeri 5 bin 715 lira olan biletleri karaborsada 15 bin liraya sattıkları belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
SATIŞ BEDELİ 5 BİN 715 TL OLAN BİLETLERİN 15 BİN LİRAYA SATILDIĞI BELİRLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos'ta RAMS Park'ta Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanan Süper Lig'in ilk hafta maçı öncesi karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında, maçı izlemek amacıyla bilet gişesine gelen 3 taraftara, şüpheliler H.D. ve B.K.'nin gişe görevlisi M.E. ile iş birliği yaparak toplam satış bedeli 5 bin 715 lira olan biletleri 15 bin liraya sattıkları belirlendi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit ederek H.D., B.K. ve M.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. ve B.K. tutuklandı.
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