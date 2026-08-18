Yeni nesil suç ağlarıyla mücadelede yeni dönem: TEM polisi dijital sokaklara iniyor... Bakan Çiftçi duyurdu

TERÖRDEN KOPYA

Bu yapıların siber dolandırıcılıktan uyuşturucu ticaretine, iş yeri kurşunlamadan haraç ve silahlı saldırılara kadar farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini belirten Çiftçi, "Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün yeni nesil suç örgütlerinde de görüyoruz. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız." diye konuştu.

Yapay zeka destekli takiplerle sadece tetikçilerin değil, yurt dışındaki elebaşlarının ve finansörlerin hedefe konulduğu yeni dönemde, 2026 yılının ilk 7 ayında 6 bin 320 çete mensubu tutuklandı.