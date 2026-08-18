Yeni nesil suç ağlarıyla mücadelede yeni dönem: TEM polisi dijital sokaklara iniyor... Bakan Çiftçi duyurdu
Klasik mafya yapılanmalarından farklı hareket eden ve internet üzerinden organize olan yeni nesil suç örgütlerine karşı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları da görev alacak. Örgütlerin özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli takiplerle suçun finansmanından talimat mekanizmasına kadar tüm ağın çökertileceğini vurguladı. Çiftçi, 2026 yılının ilk 7 ayında 6 bin 320 çete mensubunun tutuklandığını aktardı.
Klasik mafya yapılanmalarının yerini alan, internet üzerinden organize olup gençleri hedef seçen yeni nesil suç ağlarına karşı Türkiye'nin güvenlik stratejisi değişiyor. Suç dünyasındaki bu dönüşüme karşı Terörle Mücadele birimleri de artık sahaya inecek.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terör örgütlerinin taktiklerini kopyalayan bu yapılara karşı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının kurumsal tecrübesinin devreye sokulacağını bildirdi.
Suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimlerinin değiştiğini anlatan Bakan Çiftçi çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Bundan böyle güvenlik birimlerimizin Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak." dedi.
FARKLI TABLOYA YENİ TEDBİR
Yeni nesil suç örgütlerinin oluşturduğu tehdidin yalnızca gerçekleştirdikleri münferit suçlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Elebaşlarının önemli bir bölümü de yurt dışında bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.
TERÖRDEN KOPYA
Bu yapıların siber dolandırıcılıktan uyuşturucu ticaretine, iş yeri kurşunlamadan haraç ve silahlı saldırılara kadar farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini belirten Çiftçi, "Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün yeni nesil suç örgütlerinde de görüyoruz. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız." diye konuştu.
Yapay zeka destekli takiplerle sadece tetikçilerin değil, yurt dışındaki elebaşlarının ve finansörlerin hedefe konulduğu yeni dönemde, 2026 yılının ilk 7 ayında 6 bin 320 çete mensubu tutuklandı.
BATAĞIN ADRESİ YİNE SOSYAL MEDYA
Yeni nesil suç örgütlerinin özellikle çocukları insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını ifade eden Çiftçi, sosyal medyanın bu amaçla kullanılan önemli araçlardan biri haline geldiğini aktardı.
Örgütlerin para, statü, görünürlük, sahte aidiyet vaatleriyle çocukları suç ağlarına çekmeye çalıştığına dikkat çeken Çiftçi, "O çocuğu bulan ve yönlendiren kişiye, silahı temin edene, parayı gönderene ve talimatı veren örgüt yöneticisine kadar bütün zincire ulaşmak zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yapıların insan kaynağı haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz." dedi.
DİJİTAL SOKAKLARA DA RADAR
Sosyal medyadaki faaliyetlerin güvenlik birimlerince yakından takip edildiğini bildiren Çiftçi, yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanıldığını paylaştı.
Sosyal medyada silah ve şiddet görüntüleri paylaşan, tetikçiliği özendiren hesapların tespit edildiğini anlatan Çiftçi, "Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor. Bu nedenle sokaktaki faili yakalamakla yetinmiyor, suçun arkasındaki finansmanı, talimat mekanizmasını ve örgüt yönetimini de hedef alıyoruz." açıklamasında bulundu.
SUÇLU DEĞİŞİYORSA MÜCADELE DE DEĞİŞECEK
Terörle mücadele birimlerinin örgütlü yapıların çözümlenmesindeki kurumsal tecrübesinin yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kullanılacağını vurgulayan Çiftçi, "Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
518 ÇETEYE BİNDEN FAZLA OPERASYON
Organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin istatistikleri paylaşan Çiftçi, 2026 yılını organize suç örgütleri, uyuşturucuyla mücadelede özel mücadele yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, "Yılın ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 175 şüpheliyi gözaltına aldık, 6 bin 320 çete mensubu tutuklandı. Çökerttiğimiz örgütlerin 304'ü yerel, 105'i bölgesel, 92'si ulusal, 17'si ise uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyordu." bilgisini verdi.
KAÇAN KURTULAMAYACAK
Sınır aşan yapılanmalara sahip örgüt elebaşlarının yurt dışından Türkiye'deki suç faaliyetlerini yönetmeye çalıştıklarını belirten Çiftçi, uluslararası işbirliğinin güçlendirileceğini dile getirdi.
Çiftçi, "Suçu Türkiye'de işleyip, başka bir ülkeye kaçmak veya yurt dışından Türkiye'deki bir suç örgütünü yönetmek hiç kimse için güvenli bir alan oluşturmayacak. Hangi ülkede bulunurlarsa bulunsunlar, suç örgütü yöneticilerinin ve mensuplarının yakalanarak Türk adaletine teslim edilmesi için ilgili ülkelerle işbirliğimizi sürdürüyoruz." dedi.
BATAKLIK KURUTULACAK
Toplumun huzurunun korunmasının temel öncelikleri olduğunu belirten Çiftçi, "Milletimizin huzurunu hedef alan ve suçtan bir güç alanı oluşturmaya çalışan hangi yapı olursa olsun karşısında devletimizin bütün gücünü bulacaktır. Yeni nesil suç örgütlerine karşı güvenlik birimlerimizin bütün imkanlarını bir araya getirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Yalnızca suçu işleyen kişiyi değil, suç örgütünü yöneten ve ayakta tutan yapının tamamını hedef alacağız." değerlendirmesinde bulundu.