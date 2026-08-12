Yeni nesil suç örgütlerinin, çocukları "piyon" olarak kullanmasıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar, aileler açısından da önemli bir tehlikeyi ortaya çıkardı. Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, suç örgütlerine yönelik soruşturmalara yansıyan bulgular, çetelerin artık çocukların karşısına yalnızca sokakta değil, ellerindeki cep telefonunun ekranında da çıkabildiğini gösteriyor.

Sosyal medyada sergilenen lüks otomobiller, motosikletler, para ve silahlar, kolay para, güç ve statü vaadinin bir parçası hâline geliyor. Çocukla kurulan iletişimde kullanılan "kardeşim" söylemi ise ona bir gruba ait olduğu hissini verebiliyor.

Tehlikeyi daha da büyüten ise çocukların sosyal medyada kimlerle temas kurduğunun aile tarafından her zaman bilinmemesi. Çocuk, evinde ve hatta anne babasının hemen yanında otururken bile tanımadığı kişilerle iletişim kurabiliyor. Bu nedenle aileler açısından artık yalnızca "Çocuğum internette kaç saat geçiriyor?" sorusu yeterli değil.

"Neleri izliyor, kimleri takip ediyor ve kimlerle iletişim kuruyor?" soruları da önem taşıyor. Peki anne babalar tehlikeyi nasıl fark edecek? Çocuğun dijital dünyasında ve günlük yaşamında ortaya çıkan bazı değişiklikler önemli ipuçları verebilir.