İstanbul’a 14 istasyonlu yeni metro hattı: 3 ilçeyi birbirine bağlayacak

Toplam 17,5 kilometre uzunluğunda olması planlanan proje, 14 istasyon ve bir yeraltı depo tesisini kapsayacak. Hat sayesinde Ümraniye, Kavacık ve Beykoz arasında raylı sistem bağlantısı güçlendirilirken, sağlık, eğitim ve kamu kurumlarının bulunduğu önemli noktalara erişimin de kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, Ümraniye’den Kavacık üzerinden Beykoz’a uzanacak yeni hattın İstanbul’un raylı sistem ağına güçlü bir bağlantı sağlayacağını belirtti.

PROJENİN YAPIMINI BAKANLIK ÜSTLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapım sorumluluğunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verildiğini açıkladı.

Projenin İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda planlandığını belirten Uraloğlu, hattın Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a ulaşacağını söyledi.

"Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız"

Uraloğlu, hattın 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşacağını ifade etti.

Hat, 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ayrıca yeraltı depo tesisi inşa edilecek.

14 İSTASYONLA HİZMET VERECEK

Planlanan güzergah Ümraniye İstasyonu'ndan başlayacak. Hat sırasıyla Bosna Bulvarı, Güzeltepe Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu Caddesi, Kavacık Kavşağı, Kavacık, Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele noktalarından geçecek.

Beykoz İskele'ye ulaştıktan sonra iki kola ayrılması planlanan hat, bir koldan Türk-Alman Üniversitesi'ne, diğer koldan ise Ortaçeşme'ye uzanacak. Bu bağlantılarla birlikte proje kapsamında toplam 14 istasyon hizmet verecek.

"İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda planlanan hat; 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız"

Proje kapsamında ayrıca yer altında bir depo tesisi de yapılacak. Raylı sistem hattının güzergâh boyunca yerleşim bölgelerinin yanı sıra hastaneler, eğitim kurumları ve idari merkezlere ulaşımı kolaylaştırması öngörülüyor.

Yeni hat, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu ve diğer yapımı süren hatlarla entegre olacak. Beykoz İskele’de deniz ulaşımına da bağlantı sağlanacak.

MEVCUT METRO HATLARIYLA ENTEGRE OLACAK

Yeni raylı sistem hattının İstanbul'daki mevcut ve yapımı süren metro projeleriyle entegre şekilde çalışması planlanıyor. Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı kurulacak.

Uraloğlu, proje güzergahının Bosna Bulvarı'nda Bakanlık tarafından yapımı sürdürülen Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile de buluşacağını belirtti. Yeni hattın devamında planlanan Yavuztürk-Kazımkarabekir-Ümraniye Spor Köyü metrosuyla da bağlantı sağlanması hedefleniyor.

"Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı sağlayacağız. Hattımız ayrıca Bosna Bulvarı'nda Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattın devamı niteliğindeki Yavuztürk- Kazımkarabekir-Ümraniye Spor Köyü metrosuyla buluşacak. Beykoz İskele'de ise deniz yolu ulaşımına erişim sağlanacak."

BEYKOZ'DA DENİZ ULAŞIMINA BAĞLANTI

Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın Beykoz İskele'de deniz ulaşımına entegre edilmesi de planlanıyor. Böylece raylı sistem ile deniz yolu arasında aktarma imkanı oluşturulması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, yeni hatla Anadolu Yakası'nda kuzey-güney doğrultusundaki ulaşım bağlantılarının güçlendirileceğini belirterek, farklı ulaşım türlerinin birbirine entegre edildiği bütünleşik bir sistem oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

"Ümraniye'den Beykoz'a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu Yakası'nın kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek, farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül bir ulaşım ağı oluşturacağız."